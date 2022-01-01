Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220101/k-zemle-letyat-srazu-dva-potentsialno-opasnykh-asteroida-263322332.html
К Земле летят сразу два потенциально опасных астероида
К Земле летят сразу два потенциально опасных астероида
На планету надвигаются космические объекты размером с Биг-Бен в Лондоне и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке 01.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-01T12:00+0400
2022-01-01T12:00+0400
новости
в мире
наука
nasa
астероид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1b/251846943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d291428e8757af77ee64af5af0d0c31.jpg
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. К Земле приближаются сразу два потенциально опасных астероида, следует из данных NASA.Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – диаметром от 80 до 180 метров (можно сравнить с Биг-Беном), второе – астероид 7482 YD48 – диаметром в километр (можно сравнить с Эмпайр-стейт-билдинг).Астероид 2013 YD48 пройдет мимо нашей планеты уже 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Он летит со скоростью 14,77 километра в час.Астероид 1994 PC1 пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является "близким подходом". Он движется со скоростью 19,56 километра в час.Астероиды – относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которое движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники."Большинство из них, около 60%, мы еще только должны найти", - заметил Зурбухен.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1b/251846943_320:0:1920:1200_1920x0_80_0_0_43f5a029d94318f1a3df012c27949d95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, наука, nasa, астероид

К Земле летят сразу два потенциально опасных астероида

12:00 01.01.2022
© Pixabay / urikyo33Приближения астероида к Земле
Приближения астероида к Земле - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
© Pixabay / urikyo33
Подписаться на
На планету надвигаются космические объекты размером с Биг-Бен в Лондоне и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. К Земле приближаются сразу два потенциально опасных астероида, следует из данных NASA.
Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – диаметром от 80 до 180 метров (можно сравнить с Биг-Беном), второе – астероид 7482 YD48 – диаметром в километр (можно сравнить с Эмпайр-стейт-билдинг).
Астероид 2013 YD48 пройдет мимо нашей планеты уже 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Он летит со скоростью 14,77 километра в час.
Астероид 1994 PC1 пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является "близким подходом". Он движется со скоростью 19,56 километра в час.
Астероиды – относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которое движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники.
"Большинство из них, около 60%, мы еще только должны найти", - заметил Зурбухен.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Сторонники и члены "Нацдвижения" прекратили массовую голодовку
12:30Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 103
12:00К Земле летят сразу два потенциально опасных астероида
11:31В Грузии начались официальные выходные
11:02От закатов Батуми до Netflix: главные культурные достижения Грузии в 2021 году
10:32В Грузии выросли пенсии с 1 января
09:36Курс лари на субботу – 3,0892 GEL/$1
09:01Какие новшества вступили в силу в Грузии с приходом Нового года
01:08Пострадавшие от пиротехники жители Грузии уже стали поступать в ожоговый центр
00:39Радость и трудности приходят и уходят: Патриарх Грузии поздравил с Новым годом
00:20Мы должны научиться слышать друг друга: президент Грузии поздравила с Новым годом
00:10Премьер Грузии: 2022 год будет годом прогресса, процветания и развития для Грузии
ВчераТбилисская водораспределительная компания меняет владельца
ВчераЧто поручил премьер Грузии министерству экономики на 2022 год
ВчераКак алкоголь влияет на иммунитет к коронавирусу
ВчераРекордный рост экономики Грузии продолжается – новая статистика
ВчераНа члена партии "Для Грузии" и его сына напали в Самегрело
Вчера2022 год: истории, в которых Россия поставит точку
ВчераПровалы и успехи грузинской политики в 2021 году – мнение эксперта
ВчераЦены на нефть падают перед Новым годом