https://sputnik-georgia.ru/20220101/k-zemle-letyat-srazu-dva-potentsialno-opasnykh-asteroida-263322332.html

К Земле летят сразу два потенциально опасных астероида

К Земле летят сразу два потенциально опасных астероида

На планету надвигаются космические объекты размером с Биг-Бен в Лондоне и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке 01.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. К Земле приближаются сразу два потенциально опасных астероида, следует из данных NASA.Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – диаметром от 80 до 180 метров (можно сравнить с Биг-Беном), второе – астероид 7482 YD48 – диаметром в километр (можно сравнить с Эмпайр-стейт-билдинг).Астероид 2013 YD48 пройдет мимо нашей планеты уже 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Он летит со скоростью 14,77 километра в час.Астероид 1994 PC1 пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является "близким подходом". Он движется со скоростью 19,56 километра в час.Астероиды – относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которое движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники."Большинство из них, около 60%, мы еще только должны найти", - заметил Зурбухен.

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