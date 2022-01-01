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К Земле летят сразу два потенциально опасных астероида
К Земле летят сразу два потенциально опасных астероида
На планету надвигаются космические объекты размером с Биг-Бен в Лондоне и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке 01.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-01T12:00+0400
2022-01-01T12:00+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. К Земле приближаются сразу два потенциально опасных астероида, следует из данных NASA.Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – диаметром от 80 до 180 метров (можно сравнить с Биг-Беном), второе – астероид 7482 YD48 – диаметром в километр (можно сравнить с Эмпайр-стейт-билдинг).Астероид 2013 YD48 пройдет мимо нашей планеты уже 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Он летит со скоростью 14,77 километра в час.Астероид 1994 PC1 пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является "близким подходом". Он движется со скоростью 19,56 километра в час.Астероиды – относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которое движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники."Большинство из них, около 60%, мы еще только должны найти", - заметил Зурбухен.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, наука, nasa, астероид
К Земле летят сразу два потенциально опасных астероида
На планету надвигаются космические объекты размером с Биг-Бен в Лондоне и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik.
К Земле приближаются сразу два потенциально опасных астероида, следует из данных
NASA.
Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – диаметром от 80 до 180 метров (можно сравнить с Биг-Беном), второе – астероид 7482 YD48 – диаметром в километр (можно сравнить с Эмпайр-стейт-билдинг).
Астероид 2013 YD48 пройдет мимо нашей планеты уже 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Он летит со скоростью 14,77 километра в час.
Астероид 1994 PC1 пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является "близким подходом". Он движется со скоростью 19,56 километра в час.
Астероиды – относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которое движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники.
"Большинство из них, около 60%, мы еще только должны найти", - заметил Зурбухен.