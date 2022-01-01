https://sputnik-georgia.ru/20220101/kakie-novshestva-vstupili-v-silu-v-gruzii-s-prikhodom-novogo-goda-263319392.html

Какие новшества вступили в силу в Грузии с приходом Нового года

Какие новшества вступили в силу в Грузии с приходом Нового года

Новый 2022 год принесет много нового в жизнь жителей Грузии, при этом новшества будут как приятными, так и не особо 01.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-01T09:01+0400

2022-01-01T09:01+0400

2022-01-01T09:01+0400

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Sputnik Грузия представляет вам самые главные новинки 2022 года.Радость пенсионерамС 1 января все пенсионеры получат надбавку к пенсии в рамках программы ежегодной индексации пенсий.Все пенсионеры до 70 лет получат к своей пенсии дополнительно 20 лари, а старше 70 лет – 25 лари.Таким образом пенсионеры до 70 лет будут получать 260 лари, а старше 70 лет – 300 лари.В высокогорных регионах пенсионеры будут получать 312 и 360 лари соответственно.Помощь бедным и не толькоРадость в новом году ждет и нуждающиеся семьи с детьми. С 1 января они получат вместо 50 лари 100 лари на каждого ребенка.А вот лицам с ярко выраженными ограниченными возможностями и детям с ОВЗ до 18 лет подняли выплаты на 25 лари.До 100 лари увеличилась и помощь ветеранам.Высокие зарплатыПриятные новости ждут и учителей, имеющих определенный статус. С 1 января они получат надбавку к зарплате – дополнительно 100 лари.На 10% увеличилась и зарплата чиновников в Грузии.Радость ждет и врачей скорой помощи по всей Грузии. Их зарплаты в этом году приравняют к зарплатам в Тбилиси.Новые штрафыС 1 января начали действовать новые штрафные санкции для водителей такси за курение за рулем, а также для тех, кто курит в машине при детях.Водители такси приравнены к водителям общественного транспорта, а пассажиры такси – к пассажирам общественного транспорта, и штраф за курение для них составит 200 лари.Водителям личных автомашин за курение в автомобиле в присутствии детей грозит штраф в 50 лари.Кроме того, те магазины, которые торгуют табаком и табачными изделиями в радиусе 50 метров от школ, профучилищ и вузов, будут штрафовать на 500 лари.Новые сборыС 1 января устроители игорного бизнеса будут обязаны платить сбор в муниципальный бюджет, а устроители лотерей – в государственный бюджет.Размер сбора установят сами муниципалитеты.Новые тарифыВ Тбилиси с 1 января выросли тарифы на вывоз мусора. Повышенный тариф будут платить не жители, а предприниматели и государственные учреждения.Рост тарифов для них будет зависеть от вида деятельности, площади объекта или числа посадочных мест.Меньше срок ипотекиС 1 января в Грузии сокращается максимальный срок ипотечных кредитов выданных в иностранной валюте.Теперь кредиты будут выдавать не на 15, а лишь на 10 лет. Для кредитов в лари сроки остались неизменными.Вперед за абонементомС января жители Тбилиси смогут приобрести новые абонементы на транспорт, которые начнут действовать с 1 февраля.Абонементы предоставят право безлимитного проезда на разные сроки – от 90 минут до года. 90-минутная карта на проезд будет стоить 1 лари, то есть вдвое дороже, чем в настоящее время.Однодневная карта обойдется в 3 лари, абонемент на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, общество, новости, грузия, новый год 2022