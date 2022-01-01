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Кому повысили социальные пособия с 1 января 2022 года
Кому повысили социальные пособия с 1 января 2022 года
С 1 января ежемесячная помощь на детей из социально незащищенных семей повысилась с 50 до 100 лари 01.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-01T14:01+0400
2022-01-01T14:01+0400
2022-01-01T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2022 года в Грузии выросли социальные пособия для ряда граждан, говорится в тексте государственного бюджета 2022 года.Всего на социальную помощь в новом году будет выделено более 1 миллиарда лари.Согласно новшеству, с 50 до 100 лари повысилась ежемесячная помощь на детей из социально незащищенных семей.На 25 лари увеличилась и ежемесячная помощь детям с ОВЗ и лицам с ярко выраженными ограниченными возможностями.В Грузии расширен круг получателей пособий по безработице >>Кроме того, 100 лари вместо 25 лари будут получать в новом году ветераны.Размер других пособий остался неизменным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия
Кому повысили социальные пособия с 1 января 2022 года
С 1 января ежемесячная помощь на детей из социально незащищенных семей повысилась с 50 до 100 лари
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2022 года в Грузии выросли социальные пособия для ряда граждан, говорится в тексте государственного бюджета 2022 года.
Всего на социальную помощь в новом году будет выделено более 1 миллиарда лари.
Согласно новшеству, с 50 до 100 лари повысилась ежемесячная помощь на детей из социально незащищенных семей.
На 25 лари увеличилась и ежемесячная помощь детям с ОВЗ и лицам с ярко выраженными ограниченными возможностями.
Кроме того, 100 лари вместо 25 лари будут получать в новом году ветераны.
Размер других пособий остался неизменным.
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