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Кому повысили социальные пособия с 1 января 2022 года
Кому повысили социальные пособия с 1 января 2022 года
С 1 января ежемесячная помощь на детей из социально незащищенных семей повысилась с 50 до 100 лари 01.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2022 года в Грузии выросли социальные пособия для ряда граждан, говорится в тексте государственного бюджета 2022 года.Всего на социальную помощь в новом году будет выделено более 1 миллиарда лари.Согласно новшеству, с 50 до 100 лари повысилась ежемесячная помощь на детей из социально незащищенных семей.На 25 лари увеличилась и ежемесячная помощь детям с ОВЗ и лицам с ярко выраженными ограниченными возможностями.В Грузии расширен круг получателей пособий по безработице &gt;&gt;Кроме того, 100 лари вместо 25 лари будут получать в новом году ветераны.Размер других пособий остался неизменным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Кому повысили социальные пособия с 1 января 2022 года

14:01 01.01.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliНищие и бездомные
Нищие и бездомные - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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С 1 января ежемесячная помощь на детей из социально незащищенных семей повысилась с 50 до 100 лари
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2022 года в Грузии выросли социальные пособия для ряда граждан, говорится в тексте государственного бюджета 2022 года.
Всего на социальную помощь в новом году будет выделено более 1 миллиарда лари.
Согласно новшеству, с 50 до 100 лари повысилась ежемесячная помощь на детей из социально незащищенных семей.
На 25 лари увеличилась и ежемесячная помощь детям с ОВЗ и лицам с ярко выраженными ограниченными возможностями.
В Грузии расширен круг получателей пособий по безработице >>
Кроме того, 100 лари вместо 25 лари будут получать в новом году ветераны.
Размер других пособий остался неизменным.
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