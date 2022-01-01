https://sputnik-georgia.ru/20220101/komu-povysili-sotsialnye-posobiya-s-1-yanvarya-2022-goda-263312866.html

Кому повысили социальные пособия с 1 января 2022 года

Кому повысили социальные пособия с 1 января 2022 года

С 1 января ежемесячная помощь на детей из социально незащищенных семей повысилась с 50 до 100 лари 01.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-01T14:01+0400

2022-01-01T14:01+0400

2022-01-01T14:01+0400

общество

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251316741_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c9fd98339d8e6fa82d24337a9a0744e9.jpg

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2022 года в Грузии выросли социальные пособия для ряда граждан, говорится в тексте государственного бюджета 2022 года.Всего на социальную помощь в новом году будет выделено более 1 миллиарда лари.Согласно новшеству, с 50 до 100 лари повысилась ежемесячная помощь на детей из социально незащищенных семей.На 25 лари увеличилась и ежемесячная помощь детям с ОВЗ и лицам с ярко выраженными ограниченными возможностями.В Грузии расширен круг получателей пособий по безработице >>Кроме того, 100 лари вместо 25 лари будут получать в новом году ветераны.Размер других пособий остался неизменным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия