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Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 553 человека, скончались 60 человек 01.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-01T18:30+0400
2022-01-01T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 103 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 60 человек, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 936 844 случая заболевания коронавирусом, 13 860 стали жертвами COVID-19.За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 553 человека, с начала пандемии – 896 868.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 457 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образомВ Грузии за последние сутки сделано 34 234 теста на коронавирус: 17 590 – на антиген и 16 644 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 6,14%, за две недели – 5,55% , за семь дней – 5,58%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

18:30 01.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди в масках
Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 553 человека, скончались 60 человек
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 103 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 60 человек, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 936 844 случая заболевания коронавирусом, 13 860 стали жертвами COVID-19.
За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 553 человека, с начала пандемии – 896 868.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 457 новых случаев инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом
Имерети – 247
Аджария –147
Самегрело - Земо Сванети – 132
Квемо Картли – 104
Кахети – 92
Шида Картли – 60
Гурия – 70
Мцхета-Мтианети – 33
Самцхе-Джавахети – 23
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.
В Грузии за последние сутки сделано 34 234 теста на коронавирус: 17 590 – на антиген и 16 644 – ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 6,14%, за две недели – 5,55% , за семь дней – 5,58%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.
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