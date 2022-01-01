https://sputnik-georgia.ru/20220101/kovid-statistika-gruzii-smertnost-ostaetsya-vysokoy-263327068.html

Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 553 человека, скончались 60 человек 01.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-01T18:30+0400

2022-01-01T18:30+0400

2022-01-01T18:30+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262056593_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ca46861672c371e7bd9a6be6bdac0a23.jpg

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 103 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 60 человек, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 936 844 случая заболевания коронавирусом, 13 860 стали жертвами COVID-19.За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 553 человека, с начала пандемии – 896 868.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 457 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образомВ Грузии за последние сутки сделано 34 234 теста на коронавирус: 17 590 – на антиген и 16 644 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 6,14%, за две недели – 5,55% , за семь дней – 5,58%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19