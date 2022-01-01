https://sputnik-georgia.ru/20220101/my-dolzhny-nauchitsya-slyshat-drug-druga-prezident-gruzii-pozdravila-s-novym-godom-263319228.html

Мы должны научится слышать друг друга: президент Грузии поздравила с Новым годом

Мы должны научится слышать друг друга: президент Грузии поздравила с Новым годом

Моя задача заключается в том, чтобы найти пути национального согласия для будущего страны, заявила президент 01.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-01T00:20+0400

2022-01-01T00:20+0400

2022-01-01T00:20+0400

общество

грузия

саломе зурабишвили

новый год 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262169864_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_32be559acb35a106b532e708ba0e072b.jpg

ТБИЛИСИ, 1 янвк — Sputnik. Вместо новогоднего поздравления президент Грузии Саломе Зурабишвили зачитала письма детей из социально незащищенных детей и напомнила о возможности примирения.Sputnik Грузия представляет вам полный текст обращенияЯ Мари, мне 9 лет. У меня двое братьев и мы из социально незащищенной семьи . Я никогда ни о чем не просила. Я хочу елку, у меня ее нет. Если у вас будет возможность и вы меня порадуете будет хорошо. Если нет, то я буду благодарна за то, чем вы меня порадуете.Здравствуйте, я Вако Элбакидзе. Мне 7 лет и у меня есть маленькая сестра. Мы вынужденные переселенцы и социально незащищенные. Я прошу вас добрые люди исполнить желание мое и моей сестры, я надеюсь на вас и верю, что вы исполните мечту.Я Нини, мне 5 марта исполнится 5 лет. Я очень жду, что Дед Мороз исполнит мое желание и принесет мне кухню. Я просила кухню и в прошлом году, но он не принес ее мне.Я не знаю есть ли у вас возможность, но я надеюсь. Я Ако, мне 11 лет. У меня есть четырехлетний брат Дато и сестра Нанка год и четыре месяца. Мы социально незащищенные. Нас все порадует, на что у вас будет возможность и особенно моего брата порадует увидеть вас. Мы вас ждем с радостью.Я Анна 11 лет. Я социально незащищенная. Я хочу, чтобы Дед Мороз меня обрадовал и принес планшет. Моя мама не может его купить У меня есть брат с сестрой и у брата и у брата лейкемия. Мы очень нуждаемся, потому что много денег нужно на его лечение.Я Датуна, мне 8 лет. Я социально незащищенный и очень хочу, чтобы мне принесли телефон, так как мой компьютер испортился и я не могу подключится к онлайн урокам Я тоже хочу учится как сверстники.Мы исполнили этим детям новогодние желание, но другим не смогли и более того не сможем этого сделать еще долго. Как ранее говорил Илья (Чавчавадзе) но страна стоит над большой пропастью и достаточно нас толкнуть, и мы сорвемся вниз. Но если Илья беспокоился за невежество, мало усилий, потеря цели, а для нас дела обстоят еще хуже. Мы потеряли друг друга, мы толкаем друг друга к пропасти, нам уже не нужен враг, чтобы нас толкнуть, мы сами делаем его дело и толкаем друг друга.Моя задача как раз заключается в том чтобы найти пути национального согласия для будущего страны. Не так, чтобы освободить одного человека, или чтобы я с кем то помирилась, а для того чтобы мы научились слышать друг друга и согласовали то, что построит страну и даст возможность завтра Анне и другим не только исполнить желания, а не спрашивать чем вас порадовать".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, саломе зурабишвили , новый год 2022