https://sputnik-georgia.ru/20220101/my-dolzhny-nauchitsya-slyshat-drug-druga-prezident-gruzii-pozdravila-s-novym-godom-263319228.html
Мы должны научится слышать друг друга: президент Грузии поздравила с Новым годом
Мы должны научится слышать друг друга: президент Грузии поздравила с Новым годом
Моя задача заключается в том, чтобы найти пути национального согласия для будущего страны, заявила президент 01.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-01T00:20+0400
2022-01-01T00:20+0400
2022-01-01T00:20+0400
общество
грузия
саломе зурабишвили
новый год 2022
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ТБИЛИСИ, 1 янвк — Sputnik. Вместо новогоднего поздравления президент Грузии Саломе Зурабишвили зачитала письма детей из социально незащищенных детей и напомнила о возможности примирения.Sputnik Грузия представляет вам полный текст обращенияЯ Мари, мне 9 лет. У меня двое братьев и мы из социально незащищенной семьи . Я никогда ни о чем не просила. Я хочу елку, у меня ее нет. Если у вас будет возможность и вы меня порадуете будет хорошо. Если нет, то я буду благодарна за то, чем вы меня порадуете.Здравствуйте, я Вако Элбакидзе. Мне 7 лет и у меня есть маленькая сестра. Мы вынужденные переселенцы и социально незащищенные. Я прошу вас добрые люди исполнить желание мое и моей сестры, я надеюсь на вас и верю, что вы исполните мечту.Я Нини, мне 5 марта исполнится 5 лет. Я очень жду, что Дед Мороз исполнит мое желание и принесет мне кухню. Я просила кухню и в прошлом году, но он не принес ее мне.Я не знаю есть ли у вас возможность, но я надеюсь. Я Ако, мне 11 лет. У меня есть четырехлетний брат Дато и сестра Нанка год и четыре месяца. Мы социально незащищенные. Нас все порадует, на что у вас будет возможность и особенно моего брата порадует увидеть вас. Мы вас ждем с радостью.Я Анна 11 лет. Я социально незащищенная. Я хочу, чтобы Дед Мороз меня обрадовал и принес планшет. Моя мама не может его купить У меня есть брат с сестрой и у брата и у брата лейкемия. Мы очень нуждаемся, потому что много денег нужно на его лечение.Я Датуна, мне 8 лет. Я социально незащищенный и очень хочу, чтобы мне принесли телефон, так как мой компьютер испортился и я не могу подключится к онлайн урокам Я тоже хочу учится как сверстники.Мы исполнили этим детям новогодние желание, но другим не смогли и более того не сможем этого сделать еще долго. Как ранее говорил Илья (Чавчавадзе) но страна стоит над большой пропастью и достаточно нас толкнуть, и мы сорвемся вниз. Но если Илья беспокоился за невежество, мало усилий, потеря цели, а для нас дела обстоят еще хуже. Мы потеряли друг друга, мы толкаем друг друга к пропасти, нам уже не нужен враг, чтобы нас толкнуть, мы сами делаем его дело и толкаем друг друга.Моя задача как раз заключается в том чтобы найти пути национального согласия для будущего страны. Не так, чтобы освободить одного человека, или чтобы я с кем то помирилась, а для того чтобы мы научились слышать друг друга и согласовали то, что построит страну и даст возможность завтра Анне и другим не только исполнить желания, а не спрашивать чем вас порадовать".
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, саломе зурабишвили , новый год 2022
Мы должны научится слышать друг друга: президент Грузии поздравила с Новым годом
Моя задача заключается в том, чтобы найти пути национального согласия для будущего страны, заявила президент
ТБИЛИСИ, 1 янвк — Sputnik. Вместо новогоднего поздравления президент Грузии Саломе Зурабишвили зачитала письма детей из социально незащищенных детей и напомнила о возможности примирения.
Sputnik Грузия представляет вам полный текст обращения
"Что вам сказать, чем вас порадовать. Вместо новогоднего поздравления и моего голоса я хочу, чтобы вы услышали голос наших детей:
Я Мари, мне 9 лет. У меня двое братьев и мы из социально незащищенной семьи . Я никогда ни о чем не просила. Я хочу елку, у меня ее нет. Если у вас будет возможность и вы меня порадуете будет хорошо. Если нет, то я буду благодарна за то, чем вы меня порадуете.
Здравствуйте, я Вако Элбакидзе. Мне 7 лет и у меня есть маленькая сестра. Мы вынужденные переселенцы и социально незащищенные. Я прошу вас добрые люди исполнить желание мое и моей сестры, я надеюсь на вас и верю, что вы исполните мечту.
Я Нини, мне 5 марта исполнится 5 лет. Я очень жду, что Дед Мороз исполнит мое желание и принесет мне кухню. Я просила кухню и в прошлом году, но он не принес ее мне.
Я не знаю есть ли у вас возможность, но я надеюсь. Я Ако, мне 11 лет. У меня есть четырехлетний брат Дато и сестра Нанка год и четыре месяца. Мы социально незащищенные. Нас все порадует, на что у вас будет возможность и особенно моего брата порадует увидеть вас. Мы вас ждем с радостью.
Я Анна 11 лет. Я социально незащищенная. Я хочу, чтобы Дед Мороз меня обрадовал и принес планшет. Моя мама не может его купить У меня есть брат с сестрой и у брата и у брата лейкемия. Мы очень нуждаемся, потому что много денег нужно на его лечение.
Я Датуна, мне 8 лет. Я социально незащищенный и очень хочу, чтобы мне принесли телефон, так как мой компьютер испортился и я не могу подключится к онлайн урокам Я тоже хочу учится как сверстники.
Мы исполнили этим детям новогодние желание, но другим не смогли и более того не сможем этого сделать еще долго. Как ранее говорил Илья (Чавчавадзе) но страна стоит над большой пропастью и достаточно нас толкнуть, и мы сорвемся вниз. Но если Илья беспокоился за невежество, мало усилий, потеря цели, а для нас дела обстоят еще хуже. Мы потеряли друг друга, мы толкаем друг друга к пропасти, нам уже не нужен враг, чтобы нас толкнуть, мы сами делаем его дело и толкаем друг друга.
Бесконечная месть и обиды, ненависть и противостояния, краткосрочные планы и еще более узкий взгляд, зато долгосрочные и беспочвенные амбиции. Все мои усилия в эти дни и те которые я приложу после нового года и пока я нахожусь на этой должности направлены на то, чтобы как-нибудь найти пути друг другу. Смочь, слыша и говоря, а не рознью, спасти страну .
Моя задача как раз заключается в том чтобы найти пути национального согласия для будущего страны. Не так, чтобы освободить одного человека, или чтобы я с кем то помирилась, а для того чтобы мы научились слышать друг друга и согласовали то, что построит страну и даст возможность завтра Анне и другим не только исполнить желания, а не спрашивать чем вас порадовать".