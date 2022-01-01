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Новогоднее обращение Владимира Путина - видео
Новогоднее обращение Владимира Путина - видео
Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением и поздравил жителей страны с наступившим 2022 годом. Смотрите в видео, что он заявил. 01.01.2022, Sputnik Грузия
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Россия смогла пройти уходящий год достойно, заявил Путин в новогоднем обращении. По его словам, всех россиян объединяют надежды на добрые перемены в будущем. При этом колоссальные вызовы 2021 года научили всех людей жить в жестких условиях и решать сложные задачи за счет своей солидарности, отметил президент РФ.Главной целью страны Путин назвал повышение благосостояния и качества жизни людей. По его словам, именно это сделает Россию еще более сильной.
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Новогоднее обращение Владимира Путина - видео

01:00 01.01.2022 (обновлено: 10:18 04.01.2022)
© video: Sputnik
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Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением и поздравил жителей страны с наступившим 2022 годом. Смотрите в видео, что он заявил.
Россия смогла пройти уходящий год достойно, заявил Путин в новогоднем обращении. По его словам, всех россиян объединяют надежды на добрые перемены в будущем.
При этом колоссальные вызовы 2021 года научили всех людей жить в жестких условиях и решать сложные задачи за счет своей солидарности, отметил президент РФ.
Главной целью страны Путин назвал повышение благосостояния и качества жизни людей. По его словам, именно это сделает Россию еще более сильной.
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