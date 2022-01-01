https://sputnik-georgia.ru/20220101/novogodniy-feyerverk-nad-tbilisi-nebo-ozarili-tysyachi-salyutov---video-263325740.html

Новогодний фейерверк над Тбилиси: небо озарили тысячи салютов - видео

Новогодний фейерверк над Тбилиси: небо озарили тысячи салютов - видео

Новый 2022 год наступил и жители Тбилиси не пожалели денег на пиротехнику - тысячи ракет и фейерверков были запущены в небо над столицей Грузии, как только... 01.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-01T15:58+0400

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2022-01-01T15:58+0400

видео

мультимедиа

новый год

фейерверки

салюты

видео-новости из грузии

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Традиция встречать Новый год салютами и фейерверками неизменна для Грузии. Перед Новым годом пиротехника продается повсюду. Правда, в последние годы появились не только любители взрывать хлопушки, но и противники фейерверков, размещающие соответствующие призывы в социальных сетях.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Тем не менее, любителей устроить красочное представление в новогоднем небе меньше не становится. Смотрите в видео, как выглядел в новогоднюю ночь один из районов столицы Грузии - Варкетили. Также оттуда открывался вид и на весь город.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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