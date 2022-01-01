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Новогодний фейерверк над Тбилиси: небо озарили тысячи салютов - видео
Новогодний фейерверк над Тбилиси: небо озарили тысячи салютов - видео
Новый 2022 год наступил и жители Тбилиси не пожалели денег на пиротехнику - тысячи ракет и фейерверков были запущены в небо над столицей Грузии, как только... 01.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-01T15:58+0400
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Традиция встречать Новый год салютами и фейерверками неизменна для Грузии. Перед Новым годом пиротехника продается повсюду. Правда, в последние годы появились не только любители взрывать хлопушки, но и противники фейерверков, размещающие соответствующие призывы в социальных сетях.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Тем не менее, любителей устроить красочное представление в новогоднем небе меньше не становится. Смотрите в видео, как выглядел в новогоднюю ночь один из районов столицы Грузии - Варкетили. Также оттуда открывался вид и на весь город.
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видео, мультимедиа, новый год, фейерверки, салюты, видео-новости из грузии, видео

Новогодний фейерверк над Тбилиси: небо озарили тысячи салютов - видео

15:58 01.01.2022
© video: Sputnik / Stringer
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Новый 2022 год наступил и жители Тбилиси не пожалели денег на пиротехнику - тысячи ракет и фейерверков были запущены в небо над столицей Грузии, как только часы пробили 12 ночи. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как это происходило.
Традиция встречать Новый год салютами и фейерверками неизменна для Грузии. Перед Новым годом пиротехника продается повсюду. Правда, в последние годы появились не только любители взрывать хлопушки, но и противники фейерверков, размещающие соответствующие призывы в социальных сетях.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Тем не менее, любителей устроить красочное представление в новогоднем небе меньше не становится. Смотрите в видео, как выглядел в новогоднюю ночь один из районов столицы Грузии - Варкетили. Также оттуда открывался вид и на весь город.
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