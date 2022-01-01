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Новый год в космосе впервые в истории встретили сразу 10 человек

Новый год в космосе впервые в истории встретили сразу 10 человек

Отмечается, что за 21 год на МКС Новый год в общей сложности встретили 83 человека, а часть космонавтов и астронавтов – даже не один раз 01.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-01T15:31+0400

2022-01-01T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Новый год в космосе впервые встретили сразу 10 человек: семеро на борту Международной космической станции и трое – на китайской станции "Тяньгун", сообщает "Роскосмос"."Наступление Нового 2022 года на околоземной орбите впервые встретили сразу десять землян: семеро на Международной космической станции и трое – на китайской космической станции "Тяньгун". Это было самым многолюдным новогодним "застольем" на орбите за всю историю мировой пилотируемой космонавтики", – говорится в сообщении.Отмечается, что за 21 год на МКС Новый год в общей сложности встретили 83 человека, а часть космонавтов и астронавтов – даже не один раз. Российский космонавт Антон Шкаплеров отметил на орбите четыре Новых года – 2012, 2015, 2018 и 2022.Сейчас а борту МКС работают космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Томас Маршбёрн, Раджа Чари, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер, на "Тяньгуне" – Чжан Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу.

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