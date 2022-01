https://sputnik-georgia.ru/20220101/ot-zakatov-batumi-do-netflix-glavnye-kulturnye-dostizheniya-gruzii-v-2021-godu-263030950.html

От закатов Батуми до Netflix: главные культурные достижения Грузии в 2021 году

Хотя пандемия хорошенько подпортила кровь всему человечеству, мир не стоит на месте. И Грузия не исключение. Мы научились с ней жить, бороться, и достижения в сфере культуре в ушедшем году не заставили себя ждать

Вопреки всем трудностям, надо признать – в 2021 году мы удивлялись, радовались, ликовали и было горды. Sputnik Грузия представляем вашему вниманию десять важных достижений в сфере грузинской культуры в 2021 году. Поехали!Мераб Нинидзе – лучшийУже второй год подряд грузинский актер Мераб Нинидзе появляется в списке культурных достижений. И ведь заслужено! В этот раз Мераб Нинидзе был назван лучшим актером на Азиатско-Тихоокеанской кинопремии (Asia Pacific Screen Awards) за исполнение роли в фильме Алексея Германа "Дело".К достижениям Нинидзе можно смело добавить и то, что в 2021 году артист сыграл главную роль в немецком сериале "Доктор Баллуз" (Doktor Ballouz). В многосерийном фильме грузин исполнил роль главного врача небольшой клиники в немецком районе Уккермарк, который известен многим благодаря своему экстравагантному характеру и необычному методу лечения. Одним словом, Мераб Нинидзе, как хорошее вино – с годами только хорошеет!Хатия Буниатишвили в рекламе с Моникой БеллуччиВсемирно известная, талантливая и элегантная пианистка Хатия Буниатишвили, которая, кстати, с 2020 года является послом французского бренда часов и ювелирных изделий Cartier, в этом году снялась в рекламе бренда с Моникой Беллуччи. Кроме знаменитой артистки, в ролике снялись 12 звезд – среди них актриса Лили Коллинз, звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс, певица Уиллоу Смит и другие.Элене Сатине-Схиртладзе в сериале NetflixСтриминговая компания Netflix уже давно стала знаком качества – чаще всего зритель уверен, что фильм или сериал по итогу выйдет хорошим. И вот грузинская актриса Элене Сатине-Схиртладзе предстала в одной из главных ролей сериала Netflix "Ковбой Бибоп" (Cowboy Bebop).Сериал "Ковбой Бибоп", представляющий собой адаптацию одноименного японского аниме-сериала, рассказывает об охотниках за головами Спайке Шпигеле и Джете Блэке, преследующих преступников по всей солнечной системе.Элене Сатине исполнила роль героини по имени Джулия. По сюжету, это красивая и загадочная женщина из прошлого Спайка, у которой сложные отношения как с ним, так и с Вишезом – бывшим соратником Спайка. Премьера состоялась 19 ноября.Успех Александра Зазарашвили в СШАЮный, но уже проявивший себя как сильный вокалист, грузинский певец Александр Зазарашвили стал победителем шоу талантов в штате Коннектикут – Connecticut's Got Talent. Интересно, что с первого тура Зазарашвили сразу перешел в финал конкурса благодаря "золотой кнопке". Ну а после – одержал победу. К слову, заветную победу на заключительном шоу ему принесла песня американской певицы Деми Ловато Warrior.Грузия в пятерке лучших "Детского Евровидения - 2021"В этом году конкурсант от Грузии на "Детском Евровидении" 10-летний Нико Каджая порадовал соотечественников – он занял четвертое место на песенном конкурсе. В финале Нико исполнил песню "Давай посчитаем улыбки" (Let's Count The Smiles).По результатам голосования национальных жюри, Нико получил 104 балла. Еще 59 – дали зрители. В сумме конкурсант из Грузии набрал 163 балла. Это отличный результат, с учетом того, что в прошлом году Грузия заняла 6 место, а в позапрошлом – 14-е.Всемирная туристская организация оценила СамегрелоЖивописный регион Грузии Самегрело, а точнее ролик о нем, вошел в число победителей конкурса Всемирной туристской организации ООН.Главную роль в трехминутном видео исполнила победительница первого сезона популярного грузинского кулинарного проекта "Мастер-шеф" Ия Дзагания. По сюжету, девушка слушает по диктофону записи одного путешествия по Самегрело и следует рекомендациям голоса: посещает древние храмы, знакомится с местным фольклором, бытом, традициями и уникальной природой региона.В видео прекрасно показаны различные достопримечательности региона, интересные туристические места, изыски национальной кухни и богатая культура виноделия.Всего в конкурсе Всемирной туристической организации было выявлено десять победителей. В списке лучших можно увидеть промо-ролики о Сейшелах, Багамах, Египте, Пуэрто-Рико и других живописных местах мира.Феномен Демны ГвасалияКажется, не было и года, чтобы персона Демны Гвасалия оставалась бы в тени, хоть сам он личность и не публичная. Об этой культовой в мире моде фигуре можно говорить долго и много, ведь и в этом году скромный Демна вновь наделал много шума. Но поговорим о главном.Прежде всего Демна победил в номинации "Международный женский дизайнер года" от Balenciaga на премии Совета модельеров Америки. Вместе с ним были номинированы Дэниел Ли для Bottega Veneta, Миучча Прада и Раф Симонс для Prada, Пьерпаоло Пиччоли для Valentino и Симон Порт Жакемю для Jacquemus.Все мы знаем, что несмотря на визуальную скромность, Гвасалия умеет привлечь внимание к своим новым коллекциям. К примеру, представить новую коллекцию в новом эпизоде "Симпсонов" - легко! Или может в игре Fortnite? Да запросто! Но самый большой талант дизайнера – делать тренд из прошлого. К примеру, недавно Гвасалия выпустил обувь, которая грузинским пользователям уж больно напомнила танцевальные тапочки, которые были у каждого, уважающего себя грузина, посещающего уроки национальных танцев. Цена позабавила их еще больше. Отголосок прошлого можно купить за 700 долларов.Батуми, Тбилиси и ЮНЕСКОВ этом году эти города Грузии проявили себя – это точно. Столица, город Тбилиси, стал частью Сети творческих городов ЮНЕСКО. Этот статус предусматривает развитие медиаискусства и реализацию разовых или долгосрочных проектов на ближайшие четыре года, что должно способствовать развитию и популяризации культуры.Что касается Батуми, то ЮНЕСКО удостоил его звания "Город музыки" – грузинский город впервые завоевал такой титул и вошел в сеть творческих городов ЮНЕСКО.Звание было присвоено на основании заявки, поданной мэрией Батуми в ЮНЕСКО, отмечают в ведомстве. Это означает готовность города делиться передовым опытом, укреплять сотрудничество, способствовать развитию творчества и индустрии культуры, а также расширению участия в культурной жизни.Успех романа Нино ХаратишвилиРоманом "Пятно света" ("The Lack of Light") успешной грузинской писательницы Нино Харатишвили в этом году заинтересовалось ведущее американское издательство "Харпер Коллинз" (HarperCollins). Одно из крупнейших издательских компаний в мире приобрело авторские права на произведение грузинки.Интересно, что права, помимо США, приобрели уже девять стран. В их числе и Грузия. Ожидается, что роман выйдет в свет весной 2022 года.Роман "Пятно света" повествует о судьбах четырех грузинских девушек - Кето, Нене, Дины и Ине. Они живут в одном из итальянских двориков исторического района Сололаки в Тбилиси, в 90-х. В книге Харатишвили подробно описывает социально-экономическое положение в стране: насилие и хаос, уличные беспорядки, междоусобицы, голод и холод.Цвет автомобиля в честь заката БатумиГород Батуми, судя по всему, не перестает вдохновлять. Ведь в этом году известный британский автопроизводитель Range Rover выпустил новую модель внедорожника в элегантном золотом цвете "Батуми Голд" — в честь одноименного черноморского города-курорта в Аджарии.Компания "Jaguar Land Rover" уже выставила автомобиль в цвете "Batumi Gold" на продажу. Известно, что в Грузию поставка этого внедорожника ожидается в первой половине 2022 года.Код цвета "Батуми Голд" в каталоге компании 1DM/GCE/2449. К слову, компания уже начала продавать краску для автомобилей под названием "Batumi Gold" на сайте e-bay.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

