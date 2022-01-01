https://sputnik-georgia.ru/20220101/papa-rimskiy-frantsisk-prizval-k-miru-na-zemle-263327747.html

Папа Римский Франциск призвал к миру на земле

Папа Римский Франциск призвал к миру на земле

Он также поблагодарил организаторов многочисленных инициатив, которые проходят сегодня по случаю отмечаемого Римско-католической церковью Всемирного дня мира 01.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-01T20:30+0400

2022-01-01T20:30+0400

2022-01-01T20:30+0400

общество

новости

в мире

папа римский франциск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24839/98/248399849_0:0:2445:1376_1920x0_80_0_0_1188b2496e2ee23d33317ccc84262aa2.jpg

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В первый день нового года папа Римский Франциск призвал к миру на земле, сообщает РИА Новости."В начале нового года я желаю всем мира, который является совокупностью всех благ", – сказал он в ходе обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.Понтифик напомнил, что Всемирный день мира был учрежден папой Римским Павлом VI и впервые отпразднован 1 января 1968 года. В этой связи он обратил внимание на знаменитую энциклику Pacem in terris ("Мир на земле"), написанную папой Римским Иоанном XXIII в разгар холодной войны, в 1963 году. По словам папы Франциска, это послание "как никогда актуально"."Мы пойдем домой, думая: мир, мир, мир! Нам нужен мир! Я видел сегодня в телевизионной программе образы войны, лишенных крова людей, нищеты… Вот что происходит сегодня в мире. Мы хотим мира!" – заявил папа Римский под аплодисменты собравшихся на площади Святого Петра верующих.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, в мире, папа римский франциск