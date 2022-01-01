Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220101/papa-rimskiy-frantsisk-prizval-k-miru-na-zemle-263327747.html
Папа Римский Франциск призвал к миру на земле
Папа Римский Франциск призвал к миру на земле
Он также поблагодарил организаторов многочисленных инициатив, которые проходят сегодня по случаю отмечаемого Римско-католической церковью Всемирного дня мира 01.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-01T20:30+0400
2022-01-01T20:30+0400
общество
новости
в мире
папа римский франциск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24839/98/248399849_0:0:2445:1376_1920x0_80_0_0_1188b2496e2ee23d33317ccc84262aa2.jpg
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В первый день нового года папа Римский Франциск призвал к миру на земле, сообщает РИА Новости."В начале нового года я желаю всем мира, который является совокупностью всех благ", – сказал он в ходе обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.Понтифик напомнил, что Всемирный день мира был учрежден папой Римским Павлом VI и впервые отпразднован 1 января 1968 года. В этой связи он обратил внимание на знаменитую энциклику Pacem in terris ("Мир на земле"), написанную папой Римским Иоанном XXIII в разгар холодной войны, в 1963 году. По словам папы Франциска, это послание "как никогда актуально"."Мы пойдем домой, думая: мир, мир, мир! Нам нужен мир! Я видел сегодня в телевизионной программе образы войны, лишенных крова людей, нищеты… Вот что происходит сегодня в мире. Мы хотим мира!" – заявил папа Римский под аплодисменты собравшихся на площади Святого Петра верующих.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24839/98/248399849_205:0:2445:1680_1920x0_80_0_0_4d7c06bbb953a194474a1b7da1ffb8a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, в мире, папа римский франциск

Папа Римский Франциск призвал к миру на земле

20:30 01.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкОбщая аудиенция Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
Общая аудиенция Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Он также поблагодарил организаторов многочисленных инициатив, которые проходят сегодня по случаю отмечаемого Римско-католической церковью Всемирного дня мира
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В первый день нового года папа Римский Франциск призвал к миру на земле, сообщает РИА Новости.
"В начале нового года я желаю всем мира, который является совокупностью всех благ", – сказал он в ходе обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.
Понтифик напомнил, что Всемирный день мира был учрежден папой Римским Павлом VI и впервые отпразднован 1 января 1968 года. В этой связи он обратил внимание на знаменитую энциклику Pacem in terris ("Мир на земле"), написанную папой Римским Иоанном XXIII в разгар холодной войны, в 1963 году. По словам папы Франциска, это послание "как никогда актуально".
"Мы пойдем домой, думая: мир, мир, мир! Нам нужен мир! Я видел сегодня в телевизионной программе образы войны, лишенных крова людей, нищеты… Вот что происходит сегодня в мире. Мы хотим мира!" – заявил папа Римский под аплодисменты собравшихся на площади Святого Петра верующих.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:30Папа Римский Франциск призвал к миру на земле
20:00Японские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса для пожизненного иммунитета
19:31Главный эпидемиолог Грузии назвал основную цель 2022 года
19:00ВОЗ официально признала болезнями компьютерную игроманию и эмоциональное выгорание
18:30Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
18:00Приоритеты образования в Грузии в 2022 году: рост зарплат, ремонт школ и компьютеры
17:58Батуми отметил Новый 2022 год концертом и фейерверками - видео
17:31Грузинские теннисисты стартовали с поражения на ATP Cup в Австралии
16:31Победителем 10 сезона "Ничиери" стал водитель экскаватора – видео
15:58Новогодний фейерверк над Тбилиси: небо озарили тысячи салютов - видео
15:31Новый год в космосе впервые в истории встретили сразу 10 человек
15:01Топ-10 самых красивых елок городов Грузии. ФОТО
14:31Чиновникам, воспитателям детсадов и работникам скорой помощи с 1 января повышены зарплаты
14:01Кому повысили социальные пособия с 1 января 2022 года
13:00Сторонники и члены "Нацдвижения" прекратили массовую голодовку
12:30Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 103
12:00К Земле летят сразу два потенциально опасных астероида
11:31В Грузии начались официальные выходные
11:02От закатов Батуми до Netflix: главные культурные достижения Грузии в 2021 году
10:32В Грузии выросли пенсии с 1 января