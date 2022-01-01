https://sputnik-georgia.ru/20220101/pobeditelem-10-sezona-nichieri-stal-voditel-ekskavatora--video-263323800.html
Победителем 10 сезона "Ничиери" стал водитель экскаватора – видео
Победителем 10 сезона "Ничиери" стал водитель экскаватора – видео
В финале проекта победитель сыграл в теннис при помощи экскаватора – ракетка была прикреплена к ковшу, которым он и управлял 01.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-01T16:31+0400
2022-01-01T16:31+0400
2022-01-01T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Победителем юбилейного десятого сезона грузинского шоу талантов "Ничиери" стал водитель экскаватора из Дедоплисцкаро (Кахети) Давид Лекашвили.Финал рейтингового грузинского шоу на телеканале "Рустави 2" состоялся в новогоднюю ночь 31 декабря. Зрители могли голосовать до последнего момента. Всего поступило 137 324 голоса, откуда 26,6% получил 25-летний Лекашвили.Лекашвили удивил членов жюри с самого своего первого выступления. Он смог накрасить ногти одного из членов жюри Тики Пацация экскаватором, точно управляя ковшом. Также молодой человек поставил несколько бокалов друг на друга трактором так, что члены жюри были в шоке, отмечая, что сделать подобное сложно даже просто руками.В финале проекта Давид Лекашвили сыграл в теннис при помощи трактора. Ракетка была прикреплена к ковшу, которым управлял финалист.Лекашвили работает в Объединенной компании водоснабжения Грузии, где выполняет свои обязанности с помощью экскаватора. Он настолько любит свое дело, что помимо рабочего имеет собственный.Победитель получил в подарок квартиру в курортном городе Батуми."Ничиери" – грузинский аналог известного во всем мире британского шоу Got Talent. Первый выпуск шоу вышел в эфир грузинской телекомпании Rustavi 2 в феврале 2010 года. Победителем прошлого сезона проекта стал иллюзионист Лаша Гелашвили из Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, шоу "ничиери"
Победителем 10 сезона "Ничиери" стал водитель экскаватора – видео
В финале проекта победитель сыграл в теннис при помощи экскаватора – ракетка была прикреплена к ковшу, которым он и управлял
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Победителем юбилейного десятого сезона грузинского шоу талантов "Ничиери" стал водитель экскаватора из Дедоплисцкаро (Кахети) Давид Лекашвили.
Финал рейтингового грузинского шоу на телеканале "Рустави 2" состоялся в новогоднюю ночь 31 декабря. Зрители могли голосовать до последнего момента. Всего поступило 137 324 голоса, откуда 26,6% получил 25-летний Лекашвили.
Лекашвили удивил членов жюри с самого своего первого выступления. Он смог накрасить ногти одного из членов жюри Тики Пацация экскаватором, точно управляя ковшом. Также молодой человек поставил несколько бокалов друг на друга трактором так, что члены жюри были в шоке, отмечая, что сделать подобное сложно даже просто руками.
В финале проекта Давид Лекашвили сыграл в теннис при помощи трактора. Ракетка была прикреплена к ковшу, которым управлял финалист.
Лекашвили работает в Объединенной компании водоснабжения Грузии, где выполняет свои обязанности с помощью экскаватора. Он настолько любит свое дело, что помимо рабочего имеет собственный.
Победитель получил в подарок квартиру в курортном городе Батуми.
"Ничиери" – грузинский аналог известного во всем мире британского шоу Got Talent. Первый выпуск шоу вышел в эфир грузинской телекомпании Rustavi 2 в феврале 2010 года. Победителем прошлого сезона проекта стал иллюзионист Лаша Гелашвили из Тбилиси.
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