https://sputnik-georgia.ru/20220101/postradavshie-ot-pirotekhniki-zhiteli-gruzii-uzhe-stali-postupat-v-ozhogovyy-tsentr-263303956.html

Пострадавшие от пиротехники жители Грузии уже стали поступать в ожоговый центр

Пострадавшие от пиротехники жители Грузии уже стали поступать в ожоговый центр

Важно соблюдать осторожность и не использовать пиротехнику в закрытых помещениях, напоминают врачи

2022-01-01T01:08+0400

2022-01-01T01:08+0400

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пиротехника

гуга кашибадзе

новый год 2022

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В тбилисский ожоговый центр уже поступили 25 пострадавших от взрывов пиротехники, об этом в эфире телеканала "Рустави 2" заявил руководитель центра Гуга Кашибадзе.Кашибадзе подчеркивает: важно соблюдать осторожность и не использовать пиротехнику в закрытых помещениях.В новогоднюю ночь 2020-2021 года в Грузии было госпитализировано 36 человек с повреждениями от использования пиротехники. Всего за сутки (в период с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года) бригады скорой помощи вызывали 51 раз. Только в Тбилиси от пиротехники пострадали 36 человек, из них 27 были госпитализированы. Что касается регионов, то там пострадали 15 человек, из них госпитализация понадобилось девяти пациентам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, происшествия, новости, грузия, тбилиси, новый год, пиротехника, гуга кашибадзе, новый год 2022