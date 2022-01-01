https://sputnik-georgia.ru/20220101/postradavshie-ot-pirotekhniki-zhiteli-gruzii-uzhe-stali-postupat-v-ozhogovyy-tsentr-263303956.html
Пострадавшие от пиротехники жители Грузии уже стали поступать в ожоговый центр
Пострадавшие от пиротехники жители Грузии уже стали поступать в ожоговый центр
Важно соблюдать осторожность и не использовать пиротехнику в закрытых помещениях, напоминают врачи
2022-01-01T01:08+0400
2022-01-01T01:08+0400
2022-01-01T04:36+0400
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пиротехника
гуга кашибадзе
новый год 2022
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В тбилисский ожоговый центр уже поступили 25 пострадавших от взрывов пиротехники, об этом в эфире телеканала "Рустави 2" заявил руководитель центра Гуга Кашибадзе.Кашибадзе подчеркивает: важно соблюдать осторожность и не использовать пиротехнику в закрытых помещениях.В новогоднюю ночь 2020-2021 года в Грузии было госпитализировано 36 человек с повреждениями от использования пиротехники. Всего за сутки (в период с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года) бригады скорой помощи вызывали 51 раз. Только в Тбилиси от пиротехники пострадали 36 человек, из них 27 были госпитализированы. Что касается регионов, то там пострадали 15 человек, из них госпитализация понадобилось девяти пациентам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, происшествия, новости, грузия, тбилиси, новый год, пиротехника, гуга кашибадзе, новый год 2022
Пострадавшие от пиротехники жители Грузии уже стали поступать в ожоговый центр
01:08 01.01.2022 (обновлено: 04:36 01.01.2022)
Важно соблюдать осторожность и не использовать пиротехнику в закрытых помещениях, напоминают врачи
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik.
В тбилисский ожоговый центр уже поступили 25 пострадавших от взрывов пиротехники, об этом в эфире телеканала "Рустави 2" заявил
руководитель центра Гуга Кашибадзе.
Кашибадзе подчеркивает: важно соблюдать осторожность и не использовать пиротехнику в закрытых помещениях.
"Новый год еще не наступил, а в нашем Центре, к сожалению, уже было зафиксировано 25 случаев (ожогов новогодней пиротехникой – ред.).К счастью, среди них не было тяжелых случаев. Это не несчастные случаи, это элементарная неосторожность. Хочу еще раз предупредить население быть осторожными", – призвал Кашибадзе.
В новогоднюю ночь 2020-2021 года в Грузии было госпитализировано 36 человек с повреждениями от использования пиротехники. Всего за сутки (в период с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года) бригады скорой помощи вызывали 51 раз.
Только в Тбилиси от пиротехники пострадали 36 человек, из них 27 были госпитализированы. Что касается регионов, то там пострадали 15 человек, из них госпитализация понадобилось девяти пациентам.
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