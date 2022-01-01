Православный календарь 2022: праздники, посты, родительские субботы
© photo: Sputnik / StringerРелигия и православие. Горящие свечи
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Когда начинается Великий пост и когда православные будут праздновать Пасху в 2022 году – самые частые запросы в поисковиках, так как некоторые важные праздники и события не имеют точной даты в церковном календаре и каждый год отмечаются в разное время
Учитывая повышенный интерес читателей, Sputnik Грузия публикует православный церковный календарь на 2022 год с точными датами всех праздников, постов, родительских суббот, почитания христианских святых и других памятных дней.
Православный календарь 2022
Православные церковные праздники делят на великие, средние и малые, которые между собой различаются торжественностью богослужения.
Православный календарь охватывает два годичных круга событий: неподвижный – когда даты праздников в богослужебных книгах из года в год неизменны, и Пасхальный – в нем все праздничные даты так или иначе привязаны к празднику Пасхи.
Верующие в церкви на празднике Благовещения
Пасха или Светлое Воскресение Христово по православному календарю – самый главный праздник. Дату праздника рассчитывают ежегодно по специальному церковному календарю.
Ежегодно Светлое Воскресение Христово празднуют весной. Православная Пасха в 2022-м выпадает на 24 апреля.
Двунадесятые праздники
В церковном календаре 12 важнейших праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы. Праздники, посвященные Иисусу Христу, называются Господними, а Божьей Матери – Богородичными.
Девять из них в православном календаре непереходящие, то есть дата их празднования неизменна:
Рождество Христово – 7 января
Крещение Господне (Богоявление) – 19 января
Сретение Господне – 15 февраля
Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля
Преображение Господне – 19 августа
Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа
Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября
Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.
Дата главных праздников, привязанная к празднику Пасхи, меняется в православном календаре каждый год:
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение) – 17 апреля
Вознесение Господне – 2 июня
День Святой Троицы (Пятидесятница) – 12 июня.
Великие праздники
Пять праздников в православном церковном календаре относятся к великим недвунадесятым:
Обрезание Господне - 14 января
Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля
Святых первоверховных апостолов Петра и Павла – 12 июля
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября
Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября.
Посты
Пост – это время покаяния и молитв, духовного совершенствования, добровольного самоограничения в пище, развлечениях, общении с миром, а также воздержания от страстей.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПравославные церкви
Православные церкви
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Однодневные и многодневные посты, установленные православной церковью, известны с апостольских времен.
От поста освобождаются тяжело больные, путешественники, военные, рабочие, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, беременные женщины, кормящие матери, а также дети до семи лет.
Однодневные посты
Православные в течение всего года постятся по средам и пятницам, кроме сплошных седмиц и Святок. Пост в среду установили, как воспоминание предательства Иисуса Христа Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Спасителя.
Однодневный пост – 18 января, в церковном календаре установлен в Крещенский сочельник, а также в праздники Усекновения главы Иоанна Предтечи – 11 сентября и Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.
Многодневные посты
Первый многодневный пост в году –Великий. Он готовит христиан к Пасхе. Самый строгий и продолжительный пост в 2022-м продлится с 7 марта по 23 апреля включительно.
Великий пост состоит из двух частей – Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы. В общей сложности он длится 48 дней.
© photo : Sputnik / Denis AslanovПасхальный кулич
Пасхальный кулич
© photo : Sputnik / Denis Aslanov
Петров или Апостольский – летний многодневный пост – готовит христиан ко дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Православная церковь отмечает праздник 12 июля. Петров пост начинается ежегодно в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы) – в 2022-м начало выпадает на 20 июня.
Длительность Петрова поста каждый год бывает разная – она зависит ото дня празднования Пасхи. Самый короткий пост длится восемь дней, а самый продолжительный – шесть недель.
Успенский пост в честь Успения Пресвятой Богородицы ежегодно начинается 14 августа и длится две недели. Пост завершается в праздник Успения Пресвятой Богородицы – православный мир отмечает торжество 28 августа.
Успенский пост по строгости приравнивается к Великому. Это единственный пост, посвященный Божьей Матери.
Рождественский – последний многодневный пост в году. Рождественский пост ежегодно начнется 28 ноября и завершается в канун Рождества Христова – 6 января.
Рождественский пост длится 40 дней, поэтому в церковном уставе, как и Великий пост, он называется еще Четыредесятницей.
Родительские субботы
Дни особого поминовения усопших называют Родительскими субботами. В эти дни умершие, по молитвам Церкви, могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний.
Патриаршее служение в Прощеное воскресенье
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov/
Поминальные дни называют "родительскими" от традиции называть покойных "родителями", то есть отошедшими к отцам. А еще потому, что христиане молитвенно в первую очередь поминали своих почивших родителей.
В церковном календаре семь родительских суббот. В эти дни в православных церквях совершается особое поминовение умерших православных христиан:
Мясопустная суббота – 26 февраля
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 19 марта
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 26 марта
Суббота 4-й седмицы Великого поста – 2 апреля
Радоница – 3 мая
Поминовение усопших воинов – 9 мая
Троицкая суббота – 11 июня
Дмитриевская суббота – 5 ноября.
Все, кроме одной родительской субботы – Поминовение усопших воинов, имеют переходящую дату.
Среди родительских суббот особо выделяют Вселенские. В эти дни православная церковь совершает особые богослужения – вселенские панихиды и молитвенно поминает вообще всех усопших. В церковном календаре две Вселенские родительские субботы – Мясопустная и Троицкая.
Остальные родительские субботы к вселенским не относятся и отведены специально для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.
В православном календаре Радоница – день особого поминовения усопших, первый после Светлого Воскресения Христова.
Материал подготовлен на основе открытых источников