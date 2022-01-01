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Православный календарь 2022: праздники, посты, родительские субботы

Православный календарь 2022: праздники, посты, родительские субботы

Когда начинается Великий пост и когда православные будут праздновать Пасху в 2022 году – самые частые запросы в поисковиках

2022-01-01T13:31+0400

2022-01-01T13:31+0400

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Учитывая повышенный интерес читателей, Sputnik Грузия публикует православный церковный календарь на 2022 год с точными датами всех праздников, постов, родительских суббот, почитания христианских святых и других памятных дней.Православный календарь 2022Православные церковные праздники делят на великие, средние и малые, которые между собой различаются торжественностью богослужения.Православный календарь охватывает два годичных круга событий: неподвижный – когда даты праздников в богослужебных книгах из года в год неизменны, и Пасхальный – в нем все праздничные даты так или иначе привязаны к празднику Пасхи.Пасха или Светлое Воскресение Христово по православному календарю – самый главный праздник. Дату праздника рассчитывают ежегодно по специальному церковному календарю.Ежегодно Светлое Воскресение Христово празднуют весной. Православная Пасха в 2022-м выпадает на 24 апреля.Двунадесятые праздникиВ церковном календаре 12 важнейших праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы. Праздники, посвященные Иисусу Христу, называются Господними, а Божьей Матери – Богородичными.Девять из них в православном календаре непереходящие, то есть дата их празднования неизменна:Дата главных праздников, привязанная к празднику Пасхи, меняется в православном календаре каждый год:Великие праздникиПять праздников в православном церковном календаре относятся к великим недвунадесятым:ПостыПост – это время покаяния и молитв, духовного совершенствования, добровольного самоограничения в пище, развлечениях, общении с миром, а также воздержания от страстей.Однодневные и многодневные посты, установленные православной церковью, известны с апостольских времен.От поста освобождаются тяжело больные, путешественники, военные, рабочие, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, беременные женщины, кормящие матери, а также дети до семи лет.Однодневные постыПравославные в течение всего года постятся по средам и пятницам, кроме сплошных седмиц и Святок. Пост в среду установили, как воспоминание предательства Иисуса Христа Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Спасителя.Однодневный пост – 18 января, в церковном календаре установлен в Крещенский сочельник, а также в праздники Усекновения главы Иоанна Предтечи – 11 сентября и Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.Многодневные постыПервый многодневный пост в году –Великий. Он готовит христиан к Пасхе. Самый строгий и продолжительный пост в 2022-м продлится с 7 марта по 23 апреля включительно.Великий пост состоит из двух частей – Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы. В общей сложности он длится 48 дней.Петров или Апостольский – летний многодневный пост – готовит христиан ко дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Православная церковь отмечает праздник 12 июля. Петров пост начинается ежегодно в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы) – в 2022-м начало выпадает на 20 июня.Длительность Петрова поста каждый год бывает разная – она зависит ото дня празднования Пасхи. Самый короткий пост длится восемь дней, а самый продолжительный – шесть недель.Успенский пост в честь Успения Пресвятой Богородицы ежегодно начинается 14 августа и длится две недели. Пост завершается в праздник Успения Пресвятой Богородицы – православный мир отмечает торжество 28 августа.Рождественский – последний многодневный пост в году. Рождественский пост ежегодно начнется 28 ноября и завершается в канун Рождества Христова – 6 января.Рождественский пост длится 40 дней, поэтому в церковном уставе, как и Великий пост, он называется еще Четыредесятницей.Родительские субботыДни особого поминовения усопших называют Родительскими субботами. В эти дни умершие, по молитвам Церкви, могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний.Поминальные дни называют "родительскими" от традиции называть покойных "родителями", то есть отошедшими к отцам. А еще потому, что христиане молитвенно в первую очередь поминали своих почивших родителей.В церковном календаре семь родительских суббот. В эти дни в православных церквях совершается особое поминовение умерших православных христиан:Все, кроме одной родительской субботы – Поминовение усопших воинов, имеют переходящую дату.Остальные родительские субботы к вселенским не относятся и отведены специально для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.В православном календаре Радоница – день особого поминовения усопших, первый после Светлого Воскресения Христова.Материал подготовлен на основе открытых источников

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