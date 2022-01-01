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Праздничный салют и встреча Нового года в Москве - видео
Праздничный салют и встреча Нового года в Москве - видео
В столице России - Москве, состоялся красочный новогодний фейерверк. Смотрите в видео, как встречали Новый 2022 год москвичи и гости российской столицы 01.01.2022, Sputnik Грузия
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30 тысяч залпов новогоднего салюта озарили небо в столице России. Так Москва встретила новый 2022 год. Всего праздничный фейерверк запускали с 11 городских площадок и из 15 парков российской столицы.
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россия, москва, новый год, фейерверки, видео, видео, мультимедиа

Праздничный салют и встреча Нового года в Москве - видео

01:15 01.01.2022 (обновлено: 09:40 04.01.2022)
© video: Sputnik
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В столице России - Москве, состоялся красочный новогодний фейерверк. Смотрите в видео, как встречали Новый 2022 год москвичи и гости российской столицы
30 тысяч залпов новогоднего салюта озарили небо в столице России. Так Москва встретила новый 2022 год. Всего праздничный фейерверк запускали с 11 городских площадок и из 15 парков российской столицы.
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