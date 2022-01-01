https://sputnik-georgia.ru/20220101/prazdnichnyy-salyut-i-vstrecha-novogo-goda-v-moskve---video-263360807.html

Праздничный салют и встреча Нового года в Москве - видео

Праздничный салют и встреча Нового года в Москве - видео

В столице России - Москве, состоялся красочный новогодний фейерверк. Смотрите в видео, как встречали Новый 2022 год москвичи и гости российской столицы 01.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-01T01:15+0400

2022-01-01T01:15+0400

2022-01-04T09:40+0400

россия

москва

новый год

фейерверки

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263360559_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_012e4c4cb162dd5bf424bf55bf9b2a3f.jpg

30 тысяч залпов новогоднего салюта озарили небо в столице России. Так Москва встретила новый 2022 год. Всего праздничный фейерверк запускали с 11 городских площадок и из 15 парков российской столицы.

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, москва, новый год, фейерверки, видео, видео, мультимедиа