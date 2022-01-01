https://sputnik-georgia.ru/20220101/premer-gruzii-2022-god-budet-godom-progressa-protsvetaniya-i-razvitiya-dlya-gruzii-263319053.html

Премьер Грузии: 2022 год будет годом прогресса, процветания и развития для Грузии

Премьер Грузии: 2022 год будет годом прогресса, процветания и развития для Грузии

Премьер пообещал создать новые рабочие места в 2022 году, побороть бедность и сделать завтрашний день лучше 01.01.2022, Sputnik Грузия

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грузия

ираклий гарибашвили

новый год 2022

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил население страны с Новым годом, выразив надежду, что 2022-й год принесет Грузии прогресс, единство, успех, благополучие и больше развития.Глава правительства рассказал о задачах на будущий год и достижениях страны в 2021 году.По словам главы правительства, главной целью в 2022 году должна быть экономически сильная и единая Грузия - "сильное грузинское государство"."Будущий год придаст еще больший толчок нашей деятельности. Прежде всего, это будет направление экономики. Прошлый год был успешным, экономика начала восстанавливаться быстрее, чем ожидалось.... В следующем году мы создадим новые рабочие места, мы должны уменьшить бедность, у нас будет развитие и прогресс во всех направлениях, мы должны суметь сделать завтрашний день лучше", - сказал Гарибашвили.По словам премьера, 2021 год был полон вызовов - среди которых наряду с политическими потрясения Гарибашвили отметил гибель людей от коронавируса.Но прошлый год был отмечен и разными успехами - наша страна не останавливалась ни на минуту, у нас были серьезные достижения как на местном, так и на международном уровне", - отметил премьер.Премьер-министр особо поздравил с Новым годом представителей сферы здравоохранения."Хочу с особым уважением и любовью поздравить с Новым годом представителей нашего сектора здравоохранения, всех врачей, медсестер и ассистентов, людей, которые в прямом значении этого слова, дни и ночи напролет, не разгибая колен, бесстрашно, героически служат нашему народу, защите их жизни и здоровья в этот сложный период", - сказал премьер.Он также поздравил эмигрантов, которые встречают новый год вдали от дома и пожелал им поскорее вернуться на родину к своим семьям."Особо поздравлению с Новым годом наших славных полицейских, наших героических солдат, наших офицеров, тем, кто подает пример самоотверженности будущим поколениям.Поздравляю всех государственных служащих, всех работающих людей, благодаря ежедневному добросовестному делу и труду которых возможны успех и усиление нашего государства", - сказал премьер.Ираклий Гарибашвили пообещал создать новые рабочие места в 2022 году, побороть бедность и сделать завтрашний день лучше.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, ираклий гарибашвили, новый год 2022