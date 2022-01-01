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https://sputnik-georgia.ru/20220101/radost-i-trudnosti-prikhodyat-i-ukhodyat-patriarkh-gruzii-pozdravil-s-novym-godom-263319880.html
Радость и трудности приходят и уходят: Патриарх Грузии поздравил с Новым годом
Радость и трудности приходят и уходят: Патриарх Грузии поздравил с Новым годом
Нам нужно помогать друг другу не только материально, но и словесно, отметил Патриарх 01.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Мы не должны бояться трудностей, трудности приходят и уходят, также радость приходит и уходит, сказал Патриарх-Каталикос Грузии Илия Второй в своем новогоднем обращении.По его словам, молодежь и дети должны получать благословение от отца и матери, так как благословенные дети будут искренне счастливы."Особенно молюсь за своих крестников, крестников нужно отличать верой в будущее, верой, молитвой. Будущее должно быть безопасным для нас, мы должны помнить, что будущее принадлежит нам, я желаю вам здоровья в первую очередь, да благословит вас Бог, благословения вам Господене, с Ним и с благодатью и любовью к человечеству, навсегда, во веки веков. Аминь", - сказал Илия II.
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общество, новости, грузия, илия второй, новый год 2022

Радость и трудности приходят и уходят: Патриарх Грузии поздравил с Новым годом

00:39 01.01.2022 (обновлено: 00:49 01.01.2022)
© photo: Sputnik / Aram NersesyanГлава Грузинской православной церкви, Католикос - Патриарх Всея Грузии Илья Второй
Глава Грузинской православной церкви, Католикос - Патриарх Всея Грузии Илья Второй - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Нам нужно помогать друг другу не только материально, но и словесно, отметил Патриарх
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Мы не должны бояться трудностей, трудности приходят и уходят, также радость приходит и уходит, сказал Патриарх-Каталикос Грузии Илия Второй в своем новогоднем обращении.
"Мы должны быть реалистами, мы не должны отчаиваться. Нам нужно помогать друг другу не только материально, но и словесно, особенно когда люди, находящиеся в больницах и тюрьмах, в этом нуждаются", - заявил Патриарх.
По его словам, молодежь и дети должны получать благословение от отца и матери, так как благословенные дети будут искренне счастливы.
"Особенно молюсь за своих крестников, крестников нужно отличать верой в будущее, верой, молитвой. Будущее должно быть безопасным для нас, мы должны помнить, что будущее принадлежит нам, я желаю вам здоровья в первую очередь, да благословит вас Бог, благословения вам Господене, с Ним и с благодатью и любовью к человечеству, навсегда, во веки веков. Аминь", - сказал Илия II.
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