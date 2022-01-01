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Сторонники и члены "Нацдвижения" прекратили массовую голодовку
Сторонники и члены "Нацдвижения" прекратили массовую голодовку
Лидер оппозиционной партии также анонсировал новый этап борьбы, подчеркнув, что она будет многообразной и ненасильственной 01.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-01T13:00+0400
2022-01-01T13:07+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
голодовка
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Массовая голодовка у офиса главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили прекращена, заявил лидер политической силы Ника Мелия.С 21 декабря у офиса "Национального движения" – партии, основанной Саакашвили, –проходила массовая голодовка. В знак солидарности с Саакашвили, по словам оппозиционеров, от пищи отказались до 200 человек.Лидер "Нацдвижения" не уточнил, каким будет новый этап борьбы, подчеркнув, что она будет многообразной и ненасильственной.Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в настоящее время находится в Руставской тюрьме, куда его этапировали после курса лечения.Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, голодовка

Сторонники и члены "Нацдвижения" прекратили массовую голодовку

13:00 01.01.2022 (обновлено: 13:07 01.01.2022)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГолодающие в палатках у офиса "Единого нацдвижения" 22 декабря 2021 года
Голодающие в палатках у офиса Единого нацдвижения 22 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Лидер оппозиционной партии также анонсировал новый этап борьбы, подчеркнув, что она будет многообразной и ненасильственной
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Массовая голодовка у офиса главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили прекращена, заявил лидер политической силы Ника Мелия.
С 21 декабря у офиса "Национального движения" – партии, основанной Саакашвили, –проходила массовая голодовка. В знак солидарности с Саакашвили, по словам оппозиционеров, от пищи отказались до 200 человек.
"Михаил Саакашвили переживает за состояние здоровья каждого голодающего и заявил, что сам будет вынужден возобновить голодовку, чего мы не имеем права допустить, так как голодовка Саакашвили может привести к фатальному исходу. Мы приняли решение перейти на следующий этап борьбы", - сказал Мелия.
Лидер "Нацдвижения" не уточнил, каким будет новый этап борьбы, подчеркнув, что она будет многообразной и ненасильственной.
Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в настоящее время находится в Руставской тюрьме, куда его этапировали после курса лечения.
Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции протеста.
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