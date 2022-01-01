https://sputnik-georgia.ru/20220101/storonniki-i-chleny-natsdvizheniya-prekratili-golodovku-263323598.html

Сторонники и члены "Нацдвижения" прекратили массовую голодовку

Сторонники и члены "Нацдвижения" прекратили массовую голодовку

Лидер оппозиционной партии также анонсировал новый этап борьбы, подчеркнув, что она будет многообразной и ненасильственной 01.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-01T13:00+0400

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политика

новости

грузия

михаил саакашвили

единое нацдвижение

голодовка

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Массовая голодовка у офиса главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили прекращена, заявил лидер политической силы Ника Мелия.С 21 декабря у офиса "Национального движения" – партии, основанной Саакашвили, –проходила массовая голодовка. В знак солидарности с Саакашвили, по словам оппозиционеров, от пищи отказались до 200 человек.Лидер "Нацдвижения" не уточнил, каким будет новый этап борьбы, подчеркнув, что она будет многообразной и ненасильственной.Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в настоящее время находится в Руставской тюрьме, куда его этапировали после курса лечения.Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, голодовка