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Топ-10 самых красивых елок городов Грузии. ФОТО

Топ-10 самых красивых елок городов Грузии. ФОТО

Елок много не бывает, особенно в Новый год! Поэтому Sputnik Грузия предлагает вам насладиться видами елочек из разных городов и регионов Грузии

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Ведь новогодние елки не только украшают города, но и делают атмосферу вокруг еще более праздничной и яркой.ТбилисиПервой, конечно, будет елка из Тбилиси. По началу она вызывала много споров, но вот уже второй год подряд только радует жителей столицы своей красотой. К тому же из года в год на нее добавляются новые украшения, что только добавляет ей шарма. Ну согласитесь, она у нас такая изящная красавица!КутаисиЕлка города Кутаиси захватила сердца многих. Ее называют лучшей елкой из всех регионов Грузии. Действительно, елка поражает количеством украшений, гирлянд и различных выполненных на ней фигур.РуставиЕлка в Рустави тоже понравилась жителям города, об этом говорит тот факт, что фото красавицы набрало более тысячи лайков на официальной странице города. Руставскую новогоднюю елку будто бы "обмотали" праздничными лентами, которые красиво светятся. Также елка украшена снежинками.ПотиНе менее красивая елка стоит и в Поти. Процесс зажжения елки был грандиозным и ярким, пустили фейерверки. Сама елка украшена мелкой гирляндой по всей длине. А еще она интересна изображением штурвалов. Поти ведь портовый город и без штурвала никуда!ГориА вот елка в Гори не вызвала в Сети особого восторга. Она украшена большими ангелами, звездами и небольшим количеством гирлянд. Масштабы, конечно, не сравнятся с прошлыми елками, но свой шарм она все же имеет.ЦаленджихаВ Цаленджиха, судя по всему, особенно любят красный цвет. Мы не осуждаем, просто подмечаем, ведь елка и правда вышла красивая, статная и элегантная. Красные бантики, игрушки, а вокруг елки снеговики и медвежата отлично сочетаются.КедаВ Кеда стоит необычная праздничная елка. Это большая железная конструкция, в форме елки, которая украшена различными игрушками и подсвечена гирляндой. По рассказам может показаться, что выглядит елка не очень, но посмотрите фото, чтобы убедиться в обратном.ОзургетиЕлка в Озургети особенно красива в вечерние часы. Особенно эффектно выглядит имитация падения звезд на елке. Подсвечена она маленькими разноцветными огоньками. Завершает "образ" новогодней красавицы большая белая звезда на верхушке елки.ЗугдидиПриятно удивил и Зугдиди. Их елочка также красиво освещена в вечернее время золотыми огоньками, белыми снежинками и разными узорами.БатумиПразднично зажгли елку и в Батуми. Фейерверки и праздничная атмосфера порадовали жителей города. Но елка вызвала споры. Некоторым ее большие золотые, красные и серебристые шары пришлись не по нраву. Зато елка в Батуми оказалась самой оригинальной по украшению, в общем, отличилась.С НОВЫМ ГОДОМ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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