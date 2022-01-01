https://sputnik-georgia.ru/20220101/v-gruzii-nachalis-ofitsialnye-vykhodnye-263322460.html

В Грузии начались официальные выходные

В Грузии начались официальные выходные

Согласно распоряжению правительства Грузии, официальные выходные продлятся в стране 10 дней 01.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В Грузии начались официальные выходные – они продлятся с 1 января по 10 января включительно.Согласно распоряжению правительства Грузии, официальные выходные касаются всех государственных учреждений. Частные компании сами принимают решение по поводу отдыха своих сотрудников.Практически полностью страна "остановлена" 1 января. Сегодня работают только рестораны, кафе и продуктовые магазины.Уже ко второму января страна начнет возвращаться к обычному ритму жизни, а к третьему суета новогодних дней и вовсе сойдет на нет – откроются рынки, магазины, банки и так далее.Исключением для всех учреждений и заведений станет 7 декабря – православное Рождество. Этот день в Грузии является одним из самых почитаемых и любимых праздников, который отмечается так же широко, как и Новый год.А вот Дома юстиции и общественные центры и вовсе не коснутся праздники. Они будут работать в обычном режиме. Соответственно, в стране продолжится в обычном режиме выдача паспортов, свидетельств о рождении, архивных документов и других необходимых справок и документов.Зато желающих сдать на права ждет разочарование. Всем, кто записан на период с 1 до 10 января, придется дождаться конца официальных выходных.Работать продолжат больницы, пожарные, сотрудники неотложной помощи и полиции, а также энергетики и сотрудники водораспределительных и газораспределительных компаний. Для них новогодние дни будут особенно напряженными.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, новости, грузия, новый год 2022