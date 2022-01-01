Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220101/v-gruzii-nachalis-ofitsialnye-vykhodnye-263322460.html
В Грузии начались официальные выходные
В Грузии начались официальные выходные
Согласно распоряжению правительства Грузии, официальные выходные продлятся в стране 10 дней 01.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-01T11:31+0400
2022-01-01T11:52+0400
общество
новости
грузия
новый год 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262897921_0:84:3143:1852_1920x0_80_0_0_b99173dba90ae02288c8635d6c2bd148.jpg
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В Грузии начались официальные выходные – они продлятся с 1 января по 10 января включительно.Согласно распоряжению правительства Грузии, официальные выходные касаются всех государственных учреждений. Частные компании сами принимают решение по поводу отдыха своих сотрудников.Практически полностью страна "остановлена" 1 января. Сегодня работают только рестораны, кафе и продуктовые магазины.Уже ко второму января страна начнет возвращаться к обычному ритму жизни, а к третьему суета новогодних дней и вовсе сойдет на нет – откроются рынки, магазины, банки и так далее.Исключением для всех учреждений и заведений станет 7 декабря – православное Рождество. Этот день в Грузии является одним из самых почитаемых и любимых праздников, который отмечается так же широко, как и Новый год.А вот Дома юстиции и общественные центры и вовсе не коснутся праздники. Они будут работать в обычном режиме. Соответственно, в стране продолжится в обычном режиме выдача паспортов, свидетельств о рождении, архивных документов и других необходимых справок и документов.Зато желающих сдать на права ждет разочарование. Всем, кто записан на период с 1 до 10 января, придется дождаться конца официальных выходных.Работать продолжат больницы, пожарные, сотрудники неотложной помощи и полиции, а также энергетики и сотрудники водораспределительных и газораспределительных компаний. Для них новогодние дни будут особенно напряженными.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262897921_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_d504a6aabd810ec58aa7a50383586984.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, новый год 2022

В Грузии начались официальные выходные

11:31 01.01.2022 (обновлено: 11:52 01.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилиси готовится к Новому году - прохожие на улицах столицы
Тбилиси готовится к Новому году - прохожие на улицах столицы - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Согласно распоряжению правительства Грузии, официальные выходные продлятся в стране 10 дней
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В Грузии начались официальные выходные – они продлятся с 1 января по 10 января включительно.
Согласно распоряжению правительства Грузии, официальные выходные касаются всех государственных учреждений. Частные компании сами принимают решение по поводу отдыха своих сотрудников.
Практически полностью страна "остановлена" 1 января. Сегодня работают только рестораны, кафе и продуктовые магазины.
Уже ко второму января страна начнет возвращаться к обычному ритму жизни, а к третьему суета новогодних дней и вовсе сойдет на нет – откроются рынки, магазины, банки и так далее.
Исключением для всех учреждений и заведений станет 7 декабря – православное Рождество. Этот день в Грузии является одним из самых почитаемых и любимых праздников, который отмечается так же широко, как и Новый год.
А вот Дома юстиции и общественные центры и вовсе не коснутся праздники. Они будут работать в обычном режиме. Соответственно, в стране продолжится в обычном режиме выдача паспортов, свидетельств о рождении, архивных документов и других необходимых справок и документов.
Зато желающих сдать на права ждет разочарование. Всем, кто записан на период с 1 до 10 января, придется дождаться конца официальных выходных.
Работать продолжат больницы, пожарные, сотрудники неотложной помощи и полиции, а также энергетики и сотрудники водораспределительных и газораспределительных компаний. Для них новогодние дни будут особенно напряженными.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Сторонники и члены "Нацдвижения" прекратили массовую голодовку
12:30Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 103
12:00К Земле летят сразу два потенциально опасных астероида
11:31В Грузии начались официальные выходные
11:02От закатов Батуми до Netflix: главные культурные достижения Грузии в 2021 году
10:32В Грузии выросли пенсии с 1 января
09:36Курс лари на субботу – 3,0892 GEL/$1
09:01Какие новшества вступили в силу в Грузии с приходом Нового года
01:08Пострадавшие от пиротехники жители Грузии уже стали поступать в ожоговый центр
00:39Радость и трудности приходят и уходят: Патриарх Грузии поздравил с Новым годом
00:20Мы должны научиться слышать друг друга: президент Грузии поздравила с Новым годом
00:10Премьер Грузии: 2022 год будет годом прогресса, процветания и развития для Грузии
ВчераТбилисская водораспределительная компания меняет владельца
ВчераЧто поручил премьер Грузии министерству экономики на 2022 год
ВчераКак алкоголь влияет на иммунитет к коронавирусу
ВчераРекордный рост экономики Грузии продолжается – новая статистика
ВчераНа члена партии "Для Грузии" и его сына напали в Самегрело
Вчера2022 год: истории, в которых Россия поставит точку
ВчераПровалы и успехи грузинской политики в 2021 году – мнение эксперта
ВчераЦены на нефть падают перед Новым годом