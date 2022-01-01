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Жизнь по-новому: на какие деньги будет жить Грузия в 2022 году

Жизнь по-новому: на какие деньги будет жить Грузия в 2022 году

Основной заботой государства в 2022 году станет социальное благополучие населения, и наибольшее финансирование получит Минздрав 01.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января в Грузии действует новый государственный бюджет в размере 19,2 миллиарда лари, откуда основные средства пойдут на инфраструктуру, здравоохранение и образование.Главный финансовый документ парламент утвердил в декабре прошлого года. Он был разработан правительством Грузии на основании рекомендаций международных финансовых институтов и нужд населения.Данные по экономикеПрогноз роста экономики на 2022 год составил 6%. При этом он учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики в будущем году, в том числе и прогнозы по Грузии.Дефицит бюджета, который является одним из важнейших показателей, в следующем году составит 4,2% ВВП. Дефлятор запланирован на уровне 4,5%.Номинальный ВВП планируется в этом году на уровне на уровне 64,8 миллиарда лари.Поступления в госбюджет в 2022 году запланированы на уровне 19,4 миллиарда лари.Налоговые доходы госбюджета в 2022 году составят 23,5% к ВВП и останутся на том же уровне в последующие год.Как распределены средства из бюджета?Ассигнования государственного бюджета определены в размере 19,2 миллиарда лари, в том числе бюджетные средства – 17,3 миллиарда лари, а финансирование со стороны доноров – 1,9 миллиарда лари.Наибольшее финансирование в 2022 году получат министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты (6 миллиардов лари), министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии (2,9 миллиарда лари), а также министерство образования и науки (1,7 миллиарда лари).Основной заботой государства в 2022 году станет социальное благополучие населения. На социальные проекты уйдет наибольшая часть бюджета Минздрава – 4 миллиарда лари. Из них 2,9 миллиарда лари уйдет на пенсии, а остальное – на помощь населению.На здравоохранение государство потратит 1,8 миллиарда лари. Из них только 500 миллионов лари потратят на борьбу с коронавирусом, еще 820 миллионов лари уйдет на всеобщее здравоохранения. Еще 154,8 миллиона уйдет на неотложную помощь, в том числе на повышение зарплат врачам скорой помощи в регионах.Также государство продолжит и развитие инфраструктуры городов и сел, а также строительство дорог. При этом строительство дорог в этом году обойдется Грузии 1,9 миллиарда лари, а развитие регионов обойдется в 483,6 миллиона лари.На образование государство в будущем году планируется потратить в этом году 1,7 миллиарда лари, из которого 1,6 миллиард уйдет на школьное и дошкольное образование, в том числе на зарплаты учителям, строительство школ и другие программы по развитию школ.Обменный курс лари по отношению к доллару на 1 января составляет 3,0892 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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