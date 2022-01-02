https://sputnik-georgia.ru/20220102/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyroslo-na-796-263333236.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 796

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 796

За последние 24 часа от коронавируса скончались 45 человек, выздоровели за сутки 3 291 человек 02.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-02T11:50+0400

2022-01-02T11:50+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 796. Скончались 45 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 937 640 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 291 человек, а с начала пандемии – 900 159. Скончались 13 905.За сутки сделано 13 441 тест, из которых 7 181 на антиген и 6 260 ПЦР-тестов.Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса>>Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 5,92%, за последние 14 дней – 5,49%, за последние семь дней – 5,67%.В карантине в данное время находятся 59 человек, в стационарах – 4 507, в ковид-гостиницах – 814.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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