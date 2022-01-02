https://sputnik-georgia.ru/20220102/glavnye-poteri-2021-goda-s-kem-iz-velikikh-artistov-gruzii-prishlos-prostitsya-263007661.html

Главные потери 2021 года: с кем из великих артистов Грузии пришлось проститься

Главные потери 2021 года: с кем из великих артистов Грузии пришлось проститься

Подведение итогов года, к сожалению, не всегда бывает радостным. Тем более, когда речь идет о людях, которые покинули нас в этом году – о деятелях культуры и... 02.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-02T14:01+0400

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Sputnik Грузия расскажет подробнее об артистах, которые ушли из жизни в 2021 году. Уход каждого из них стал невосполнимой потерей для страны и не только.Кахи КавсадзеГрузинскому зрителю в 2021 году пришлось попрощаться с одним из самых любимых актеров – Кахи Кавсадзе, который ушел из жизни на 86-м году жизни. Состояние здоровья артиста ухудшилось после того, как он перенес коронавирус в ноябре 2020 года. За жизнь Кавсадзе боролись врачи Первой университетской клиники, однако спасти его не удалось. Похоронили Кахи Кавсадзе на Сабурталинском кладбище рядом с женой – безвременно ушедшей из жизни актрисой Беллой Мирианашвили.На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более чем в 80 фильмах.Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"Резо ГабриадзеКончина выдающегося грузинского режиссера, сценариста и художника Резо Габриадзе разбила сердца многим. Габриадзе не стало 6 июня – мастер буквального немного не дожил до своего 85-летия. Панихида и прощание с великим деятелем культуры проходили на две страны – Грузию и Россию, где так ценят творчество Габриадзе.Резо Габриадзе был автором сценариев к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского и советского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза". Много занимался живописью и скульптурой.Визитная карточка грузинской столицы, Театр марионеток – это тоже его детище. Со своими уникальными спектаклями и куклами Габриадзе объездил весь мир.Резо Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.Джемал ЧкуаселиВ конце 2021 года ушел из жизни Народный артист Грузии бывший художественный руководитель ансамбля "Эрисиони" Джемал Чкуасели в возрасте 86 лет. Последнее время Джемал Чкуасели страдал болезнью Паркисона, артист скончался в больнице после ухудшения состояния.Чкуасели – Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. Он в 1986 году возглавил ансамбль, который под его руководством стал академическим, получив название "Эрисиони", и создал современную шоу-программу, с которой коллектив с большим успехом гастролирует по крупнейшим городам мира по сей день. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын – Шермадин Чкуасели.Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства была присуждена высшая награда Министерства культуры – "Жрец искусства".Анзор ЭркомаишвилиБеспощадный коронавирус не жалеет на своем пути никого. К сожалению, исключением не стал грузинский исполнитель-фольклорист, композитор, основатель ансамбля "Рустави" Анзор Эркомаишвили, который ушел из жизни в возрасте 81 года. Заслуженный артист скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекции.Анзор Эркомаишвили является основателем известных в Грузии и за ее пределами ансамблей "Рустави" и "Мартве". В 2020 году Эркомаишвили отпраздновал 80-летний юбилей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила артиста Орденом Сияния.Певец, хоровой дирижер, фольклорист, активно исследовавший и изучавший народные грузинские песни. Все это Эркомаишвили – выдающийся профессионал в области народной музыки. Зураб НижарадзеВ 2021 году пришлось попрощаться и с художником Зурабом (Пико) Нижарадзе, который умер в возрасте 92 лет. Из-за его художественного видения и творческой свободы, друзья сравнивали Нижарадзе с Пабло Пикассо и звали его сокращенно "Пико"Зураб Нижарадзе окончил Тбилисскую государственную Академию художеств в 1955 году. С 1964 по 1971 год – преподаватель кафедры живописи Академии художеств, с 1982 по 1987 год работал ректором. Мастер трудился в различных областях живописи: живопись, графика, театр, кино и настенная живопись.Зураб Нижарадзе – лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. В 2013 году министерством культуры художнику была присуждена награда "Жрец искусства".Гурам ДочанашвилиГрузия в этом году простилась с современным классиком грузинской литературы, писателем Гурамом Дочанашвили, который скончался в возрасте 82 лет. Он был похоронен на Сабурталинском кладбище рядом с сыном. Писатель сам завещал похоронить его рядом с сыном Ираклием, который скончался в 1990 году в возрасте 22 лет. Городские власти предложили семье Дочанашвили похоронить писателя в Мтацминдском пантеоне, однако родные решили исполнить его последнюю волю.Дочанашвили родился 26 марта 1939 года в Тбилиси. Его первые рассказы были напечатаны в 1961 году в журнале "Цискари". Самыми известными произведениями автора являются "Одеяние Первое", "Человек, который очень любил литературу" и другие.Книги Дочанашвили переведены на многие языки, а также легли в основу кинофильмов и телеспектаклей.Гела ЧарквианиГорьким прощание было и с известным дипломатом, публицистом, педагогом и телеведущим Гелой Чарквиани, который скончался в возрасте 82 лет.Гела Чарквиани начал свою карьеру с телевидения: с 1976 по 1994 год вел авторскую программу. С 1984 по 1992 год он был вице-президентом по культурным связям Грузии. В 1980-х и начале 1990-х годов Гела Чарквиани активно участвовал в установлении тесных связей между США.С 1992 по 2003 год Чарквиани был советником президента Эдуарда Шеварднадзе по вопросам внешней политики. В 2005 году он был представителем Грузии в Великобритании и Ирландии, а с 2006 года — послом. Чарквиани прекратил дипломатическую деятельность в сентябре 2011 года.Гела Чарквиани – автор нескольких книг и литературных переводов. Среди его наград – Орден Почета (1998 г.), Президентский Орден Сияния (2011 г.) и Орден Победы Святого Георгия (2013 г.).Давид СоколовВ сентябре 2021 года на 85-м году жизни не стало известного ведущего Первого канала Давида Соколова. Он работал на грузинском телевидении со дня его создания и на протяжении десятилетий. А его голос был визитной карточкой теле- и радиовещания Грузии.Имя знаменитого телеведущего ассоциируется с истоками грузинского телевидения. Давид Соколов на протяжении десятилетий работал ведущим новостной программы "Моамбе", а также ряда общественно-политических программ. А параллельно с телевидением вел передачи и по радио.Стоит отметить, что в начале 2021 года в жизни выдающегося грузинского диктора Давида Соколова произошло значительное событие – в столичном парке Мтацминда у телебашни открылась звезда его имени.Марина ДжанашияС известной грузинской актрисой театра и кино Мариной Джанашия тоже пришлось проститься в 2021-м. Актриса скончалась в мае на 71-м году жизни. Причиной стала онкология.В одном из последних интервью Джанашия призналась, что несколько лет назад ей поставили страшный диагноз рак. Актриса лечилась в Германии и за два года перенесла 14 операций. После лечения артистка на какое-то время сумела восстановиться и вернуться в театр, однако вскоре болезнь вновь напомнила о себе.Марина Джанашия сыграла множество запоминающихся ролей в театре и кино. В 1971 году она окончила Тбилисский государственный театральный институт. Актерскую карьеру начала на сцене театра имени Шота Руставели. Потом был театр имени Коте Марджанишвили, а с 1988 года она вновь вернулась в театр Руставели.Джанашия запомнилась в фильмах "Кукарача", "Начало пути", "Закон вечности", "Одинокий охотник", "И в замке радость я найду", "Складки на моем одеяле", "Длинные светлые дни" и другие.Темур ЦиклауриВ начале февраля 2021 года на 75-м году жизни от коронавируса скончался эстрадный певец и актер, участник ансамбля "Иверия" Темур Циклаури. Артисту диагностировали коронавирус еще в конце декабря 2020 года, однако выкарабкаться ему так и не удалось.74-летний Циклаури заразился COVID-19 во время съемок или монтажа своего последнего клипа. Коронавирус подтвердился у всей его семьи, особенно тяжело болезнь перенесла его супруга – Лили Згваури. А несколько месяцев назад до злополучного коронавируса Темур Циклаури перенес операцию на сердце – коронарное шунтирование.Темур Циклаури с 1967 года был артистом Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем "Цицинатела", с 1972 года – солистом ансамбля "Иверия".В его репертуаре песни таких грузинских композиторов, как Нодар Гигаури, Георгий Цабадзе, Александр Басилая, Важа Азарашвили и других. Особенно прославился в мюзиклах Басилая "Свадьба соек" (1980), "Аргонавты" (1983), "Сказка о снежной бороде" (1986 ), "Пиросмани" (1986 ).Память им вечная!

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культура, новости, грузия, резо габриадзе, искусство, кахи кавсадзе