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Греческие СМИ: грузина убили на глазах у жены и ребенка
Греческие СМИ: грузина убили на глазах у жены и ребенка
Убийство 41-летнего мужчины произошло у подъезда, когда он возвращался с семьей домой 02.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-02T19:32+0400
2022-01-02T19:32+0400
2022-01-02T19:32+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. На глазах у жены и ребенка в пригороде Афин - Мосхатоне, был убит грузин, сообщают местные СМИ.По информации СМИ, убийство 41-летнего мужчины произошло у подъезда, когда он возвращался с семьей домой. У подъезд полиция обнаружила три гильзы.Сообщается, что мужчина ранее был судим за кражу.Полиция ведет поиск преступника, который скрылся с места преступления пешком.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, греция, афины
Греческие СМИ: грузина убили на глазах у жены и ребенка
Убийство 41-летнего мужчины произошло у подъезда, когда он возвращался с семьей домой
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. На глазах у жены и ребенка в пригороде Афин - Мосхатоне, был убит грузин, сообщают местные СМИ.
По информации СМИ, убийство 41-летнего мужчины произошло у подъезда, когда он возвращался с семьей домой. У подъезд полиция обнаружила три гильзы.
Сообщается
, что мужчина ранее был судим за кражу.
Полиция ведет поиск преступника, который скрылся с места преступления пешком.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.