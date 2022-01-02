https://sputnik-georgia.ru/20220102/grecheskie-smi-gruzina-ubili-na-glazakh-u-zheny-i-rebenka-263338410.html

Греческие СМИ: грузина убили на глазах у жены и ребенка

Греческие СМИ: грузина убили на глазах у жены и ребенка

Убийство 41-летнего мужчины произошло у подъезда, когда он возвращался с семьей домой 02.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-02T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. На глазах у жены и ребенка в пригороде Афин - Мосхатоне, был убит грузин, сообщают местные СМИ.По информации СМИ, убийство 41-летнего мужчины произошло у подъезда, когда он возвращался с семьей домой. У подъезд полиция обнаружила три гильзы.Сообщается, что мужчина ранее был судим за кражу.Полиция ведет поиск преступника, который скрылся с места преступления пешком.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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