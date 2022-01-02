https://sputnik-georgia.ru/20220102/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-2-yanvarya-2022-263287038.html

Какой сегодня церковный праздник: 2 января 2022

Какой сегодня церковный праздник: 2 января 2022

По православному церковному календарю 2 января 2022 отмечают день памяти преподобного Иоанна Кронштадтского и Святого Игнатия Богоносца

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Кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре, рассказывает Sputnik Грузия.Преподобный ИоаннПо церковному календарю 2 января поминают русского святого – преподобного Иоанна, прозванного Кронштадтским.Родился будущий святой в семье бедного сельского дьячка в селе Сура Архангельской губернии в 1829 году. Когда мальчику исполнилось девять лет, отец на последние сбережения отвез сына в церковно-приходское училище. Иоанну сначала грамота давалась очень трудно, но однажды ночью он стал горячо молиться и благодать осенила его. С этого времени он стал делать большие успехи в учении.Окончив с отличием семинарию, а затем и академию, Иоанн был рукоположен в иереи и назначен священником Андреевского собора в Кронштадте.Отец Иоанн спешил на зов страждущих и помогал всем чем мог. Он искренне им сочувствовал, так как сам вырос в нищете и лишениях.Святой Иоанн умер 20 декабря 1908 году в возрасте 80 лет. Похоронили его в Иоанновском монастыре, им же основанном. Отец Иоанн Кронштадтский горячий в молитве, в своей любви к Господу и к людям, остался навсегда в памяти русского народа. Он и после кончины помогает всем, кто обращается к нему с искренней молитвой.Игнатий БогоносецИгнатия Богоносца – епископа Антиохийского, по церковному календарю поминают 2 января. Святой жил в I-II веках и пострадал за Христа, при царствовании римского императора Траяна (98-117).Родился будущий святой в Сирии в последние годы жизни Спасителя. Его житие повествует, что он был тем отроком, которого Спаситель взял на руки и сказал: "Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное".Один из семидесяти учеников Христа – Евод, скончался в 72 году незадолго до разрушения Иерусалима, и Игнатий стал его преемником на Антиохийской кафедре (в столице Сирии).Антиохийской церковью святой Игнатий управлял в течение 40 лет. В 107 году император Траян вызвал святителя и потребовал, чтобы он прекратил свою проповедь о Христе. Богоносец отказался, тогда император велел заковать старца в оковы и отправить в Рим, где его в Колизее отдали на растерзание зверям на потеху народа.ИмениныПо церковному календарю 2 января именины отмечают Антон, Даниил, Иван и Игнатий.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников