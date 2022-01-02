https://sputnik-georgia.ru/20220102/kovid-statistika-gruzii-za-sutki-vyzdorovevshikh-v-chetyre-raza-bolshe-chem-infitsirovannykh-263338108.html

Ковид-статистика Грузии: за сутки выздоровевших в четыре раза больше, чем инфицированных

Ковид-статистика Грузии: за сутки выздоровевших в четыре раза больше, чем инфицированных

В клиниках проходят лечение 4 507 человек, в ковид-гостиницах остаются 817 граждан 02.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-02T19:01+0400

2022-01-02T19:01+0400

2022-01-02T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 796 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечился 3 291 пациент, скончались 45, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний Грузии (NCDC).Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 937 640 случаев заболевания коронавирусом, 13 905 стали жертвами COVID-19, вылечились – 900 159.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 490 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом:В Грузии за последние сутки сделано 13 441 тест на коронавирус: 7 181 – на антиген и 6 260 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 5,92%, за две недели – 5,49% , за семь дней – 5,67%.В клиниках проходят лечение 4 507 человек, в ковид-гостиницах остаются 817 граждан.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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