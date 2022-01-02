https://sputnik-georgia.ru/20220102/novogodniy-florarium-svoimi-rukami---video-263334229.html

Новогодний флорариум своими руками - видео

Новогодний флорариум своими руками - видео

Новогодний флорариум - прекрасная идея для подарка в праздничные дни, кроме того, он прекрасно дополнит уютный зимний интерьер. Смотрите в видео, как собрать... 02.01.2022, Sputnik Грузия

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азербайджан

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Флорист Севиндж Гасымова из Азербайджана собирает флорариумы уже много лет. Впервые она увидела их в Европе и решила развить эту сферу на родине.Начинала Севиндж с родных и близких, для которых собирала подобные флорариумы на праздники и дни рождения. Ее работы участвовали в многочисленных выставках.Со временем любимое дело превратилось в хобби, а впоследствии стало приносить прибыль. Сейчас Севиндж даже проводит мастер-классы для детей.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, азербайджан, мультимедиа, новый год, видео