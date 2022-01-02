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Новогодний флорариум своими руками - видео
Новогодний флорариум своими руками - видео
Новогодний флорариум - прекрасная идея для подарка в праздничные дни, кроме того, он прекрасно дополнит уютный зимний интерьер. Смотрите в видео, как собрать... 02.01.2022, Sputnik Грузия
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Флорист Севиндж Гасымова из Азербайджана собирает флорариумы уже много лет. Впервые она увидела их в Европе и решила развить эту сферу на родине.Начинала Севиндж с родных и близких, для которых собирала подобные флорариумы на праздники и дни рождения. Ее работы участвовали в многочисленных выставках.Со временем любимое дело превратилось в хобби, а впоследствии стало приносить прибыль. Сейчас Севиндж даже проводит мастер-классы для детей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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60
Как сделать новогодний подарок своими руками - покажет флорист
Как сделать новогодний подарок своими руками - покажет флорист
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видео, азербайджан, мультимедиа, новый год, видео

Новогодний флорариум своими руками - видео

18:03 02.01.2022
© video: Sputnik
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Новогодний флорариум - прекрасная идея для подарка в праздничные дни, кроме того, он прекрасно дополнит уютный зимний интерьер. Смотрите в видео, как собрать такой подарок
Флорист Севиндж Гасымова из Азербайджана собирает флорариумы уже много лет. Впервые она увидела их в Европе и решила развить эту сферу на родине.
Начинала Севиндж с родных и близких, для которых собирала подобные флорариумы на праздники и дни рождения. Ее работы участвовали в многочисленных выставках.
Со временем любимое дело превратилось в хобби, а впоследствии стало приносить прибыль. Сейчас Севиндж даже проводит мастер-классы для детей.
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