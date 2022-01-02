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Образование, соцпроекты и инфраструктура: на что пойдет бюджет промышленного центра Грузии

Образование, соцпроекты и инфраструктура: на что пойдет бюджет промышленного центра Грузии

Основными приоритетами мэрии станут улучшение и обновление общественного транспорта и ремонт дорог в Рустави 02.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-02T11:31+0400

2022-01-02T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В 2022 году у самого крупного промышленного города Грузии Рустави будет новый бюджет и новые программы, которые порадуют местных жителей.Поступления бюджета Рустави прогнозируются на уровне 73,7 миллиона лари, а ассигнования – 75,6 миллиона лари. При этом доходы бюджета прогнозируются в размере 67 миллионов лари, а расходы – 66,6 миллиона лари.Главным приоритетом бюджета города Рустави станет образование. На него правительство города собирается в 2022 году потратить 15,4 миллиона лари.Из этих средств часть будет потрачена на улучшение питания в детских садах, поощрение отличников руставских школ и оплату обучения студентам из малоимущих семей.Кроме того, руставская мэрия будет оказывать единоразовую помощь женщинам с детьми, пострадавшим от насилия.Еще одним приоритетом мэрии промышленного города станут инфраструктурные проекты. На это в бюджете на будущий год выделено 28,8 миллиона лари.Основными приоритетами мэрии станут улучшение и обновление общественного транспорта и ремонт дорог в Рустави.Еще 10,8 миллиона мэрия промышленного города потратит на культуру, развитие спорта и помощь молодежи.На соцобеспечение мэрия Рустави выделит около 3,5 миллиона лари, из которых 1,5 миллиона пойдут на столовые для неимущих, остальные деньги распределятся на коммунальные льготы и другую помощь находящимся на грани бедности.Обменный курс лари по отношению к доллару на 2 января составляет 3,0892 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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