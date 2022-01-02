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Первым новорожденным в Грузии 2022 года стал мальчик
Первым новорожденным в Грузии 2022 года стал мальчик
В прошлом году первым новорожденным в Грузии также стал мальчик 02.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-02T14:31+0400
2022-01-02T14:31+0400
2022-01-02T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Первый новорожденный 2022 года в Грузии появился на свет в тбилисской клинике в 00:30 1 января.Родители назвали мальчика Цотне. Вес новорожденного 3 500 г. Рост – 45 см.По информации тбилисской клиники "Имеди", где новорожденный появился на свет, физиологические роды прошли благополучно. Ребенок и мать чувствуют себя хорошо.День судьбы в Грузии: что надо делать на Бедоба? >>В прошлом году первым новорожденным в Грузии также стал мальчик. Он родился 00:06 часов в тбилисской клинике "Баиеби". Малыша назвали Сандро.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, новорожденный ребенок, новый год 2022
Первым новорожденным в Грузии 2022 года стал мальчик
14:31 02.01.2022 (обновлено: 15:31 02.01.2022)
В прошлом году первым новорожденным в Грузии также стал мальчик
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Первый новорожденный 2022 года в Грузии появился на свет в тбилисской клинике в 00:30 1 января.
Родители назвали мальчика Цотне. Вес новорожденного 3 500 г. Рост – 45 см.
По информации тбилисской клиники "Имеди"
, где новорожденный появился на свет, физиологические роды прошли благополучно. Ребенок и мать чувствуют себя хорошо.
В прошлом году первым новорожденным в Грузии также стал мальчик. Он родился 00:06 часов в тбилисской клинике "Баиеби". Малыша назвали Сандро.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.