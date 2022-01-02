https://sputnik-georgia.ru/20220102/pervym-novorozhdennym-v-gruzii-2022-goda-stal-malchik-263335458.html

Первым новорожденным в Грузии 2022 года стал мальчик

Первым новорожденным в Грузии 2022 года стал мальчик

В прошлом году первым новорожденным в Грузии также стал мальчик 02.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-02T14:31+0400

2022-01-02T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Первый новорожденный 2022 года в Грузии появился на свет в тбилисской клинике в 00:30 1 января.Родители назвали мальчика Цотне. Вес новорожденного 3 500 г. Рост – 45 см.По информации тбилисской клиники "Имеди", где новорожденный появился на свет, физиологические роды прошли благополучно. Ребенок и мать чувствуют себя хорошо.День судьбы в Грузии: что надо делать на Бедоба? >>В прошлом году первым новорожденным в Грузии также стал мальчик. Он родился 00:06 часов в тбилисской клинике "Баиеби". Малыша назвали Сандро.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, новорожденный ребенок, новый год 2022