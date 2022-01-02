https://sputnik-georgia.ru/20220102/prazdnichnye-vykhodnye-dni-v-gruzii-i-sosednikh-stranakh-na-novyy-god-263339793.html

Праздничные выходные дни в Грузии и соседних странах на Новый год

Праздничные выходные дни в Грузии и соседних странах на Новый год

Новогодние каникулы любимый период для многих, ведь это время, которое вы можете провести со своими родными и близкими людьми 02.01.2022, Sputnik Грузия

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общество

грузия

инфографика

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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, сколько дней отдыхают жители Грузии и соседних стран.В Грузии новогодние выходные длятся совсем недолго: жители страны отдыхают 1 и 2 января, а также в праздник Рождества Христова - 7 января. Однако в этом году для государственных учреждений праздники продлятся с 1 по 10 января включительно. Частные компании смогут сами принимать решение по поводу отдыха своих сотрудников.В Армении по инициативе властей в этом году сокращены выходные дни на новогодние праздники. Так, жители страны отдыхают с 31 декабря по 2 января включительно и 6 января в Рождество.В Азербайджане официальные новогодние праздники длятся с 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. Так как праздники пришлись на конец недели, то, в соответствии с Трудовым кодексом АР, выходные перенесены на следующие будни. Тем самым 5 января должно быть официальным рабочим днем.В Турции жители страны отдыхали только 1 января. В отличие от России, где жители страны отдыхают по случаю Нового года и Рождества с 31 декабря по 9 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, инфографика, новый год 2022, инфографика