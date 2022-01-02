https://sputnik-georgia.ru/20220102/prazdnichnye-vykhodnye-dni-v-gruzii-i-sosednikh-stranakh-na-novyy-god-263339793.html
Праздничные выходные дни в Грузии и соседних странах на Новый год
Праздничные выходные дни в Грузии и соседних странах на Новый год
Новогодние каникулы любимый период для многих, ведь это время, которое вы можете провести со своими родными и близкими людьми 02.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-02T20:00+0400
2022-01-02T20:00+0400
2022-01-02T21:41+0400
общество
грузия
инфографика
новый год 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/02/263339620_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9627d391d21ff733691b70ff8eb75aee.jpg
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, сколько дней отдыхают жители Грузии и соседних стран.В Грузии новогодние выходные длятся совсем недолго: жители страны отдыхают 1 и 2 января, а также в праздник Рождества Христова - 7 января. Однако в этом году для государственных учреждений праздники продлятся с 1 по 10 января включительно. Частные компании смогут сами принимать решение по поводу отдыха своих сотрудников.В Армении по инициативе властей в этом году сокращены выходные дни на новогодние праздники. Так, жители страны отдыхают с 31 декабря по 2 января включительно и 6 января в Рождество.В Азербайджане официальные новогодние праздники длятся с 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. Так как праздники пришлись на конец недели, то, в соответствии с Трудовым кодексом АР, выходные перенесены на следующие будни. Тем самым 5 января должно быть официальным рабочим днем.В Турции жители страны отдыхали только 1 января. В отличие от России, где жители страны отдыхают по случаю Нового года и Рождества с 31 декабря по 9 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/02/263339620_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_10a83b6e38d09003d53f4ce735f95214.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, инфографика, новый год 2022, инфографика
Праздничные выходные дни в Грузии и соседних странах на Новый год
20:00 02.01.2022 (обновлено: 21:41 02.01.2022)
Новогодние каникулы любимый период для многих, ведь это время, которое вы можете провести со своими родными и близкими людьми
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, сколько дней отдыхают жители Грузии и соседних стран.
В Грузии новогодние выходные длятся совсем недолго: жители страны отдыхают 1 и 2 января, а также в праздник Рождества Христова - 7 января. Однако в этом году для государственных учреждений праздники продлятся с 1 по 10 января включительно. Частные компании смогут сами принимать решение по поводу отдыха своих сотрудников.
В Армении по инициативе властей в этом году сокращены выходные дни на новогодние праздники. Так, жители страны отдыхают с 31 декабря по 2 января включительно и 6 января в Рождество.
В Азербайджане официальные новогодние праздники длятся с 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. Так как праздники пришлись на конец недели, то, в соответствии с Трудовым кодексом АР, выходные перенесены на следующие будни. Тем самым 5 января должно быть официальным рабочим днем.
В Турции жители страны отдыхали только 1 января. В отличие от России, где жители страны отдыхают по случаю Нового года и Рождества с 31 декабря по 9 января.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.