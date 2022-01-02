https://sputnik-georgia.ru/20220102/programma-obespecheniya-zhilem-vynuzhdennykh-pereselentsev-v-gruzii-prodolzhitsya-v-2022-godu-263329780.html

Программа обеспечения жильем вынужденных переселенцев в Грузии продолжится в 2022 году

Программа обеспечения жильем вынужденных переселенцев в Грузии продолжится в 2022 году

Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди 02.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-02T12:30+0400

2022-01-02T12:30+0400

2022-01-02T12:30+0400

экономика

общество

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грузия

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В государственном бюджете Грузии 2022 года выделено 114,2 миллиона лари (37 млн долларов) на обеспечение жильем вынужденных переселенцев.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 286,8 тысячи человек, это 90,6 тысячи семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им баллы от 0 до 10, в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья. После чего комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцам отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жилья для вынужденных переселенцев.Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, общество, новости, грузия, жилье для вынужденных переселенцев