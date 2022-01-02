https://sputnik-georgia.ru/20220102/rekord-2022-goda-samye-grandioznye-proekty-i-razvitie-gruzii-263329206.html

Рекорд 2022 года: самые грандиозные проекты и развитие Грузии

Рекорд 2022 года: самые грандиозные проекты и развитие Грузии

Только на строительство и ремонт дорог в 2022 году будет выделено 600 миллионов долларов 02.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-02T09:01+0400

2022-01-02T09:01+0400

2022-01-02T09:01+0400

экономика

новости

грузия

министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Новый 2022 год будет рекордным для министерства регионального развития и инфраструктуры в плане новых строительств и завершения масштабных проектов.Согласно планам бюджета на 2022 год, финансирование Минрегионов Грузии составит 2,9 миллиарда лари. При этом 1,3 миллиарда – это кредиты на различные масштабные проекты.Проекты МинрегионовТолько на строительство и ремонт дорог в 2022 году будет выделено 1,9 миллиарда лари. Большая часть этой суммы уйдет на ремонт и строительство трассы Восток-Запад.Также деньги пойдут на строительство объездной трассы Батуми, продолжение строительства тоннеля на участке Квешети-Коби, дороги, ведущей в Россию, и скоростной дороги Сачхере-Рача.Кроме того 463,8 миллиона лари уйдет на инфраструктурные проекты, инвестиционную программу городов и урбанистическое развитие. Эти проекты являются частью проектов, осуществляемых при поддержке таких международных финансовых институтов, как Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и другие.Еще 379,9 миллиона лари уйдет на ремонт и восстановление систем водоснабжения в городах и селах страны. Эти проекты также осуществляются при поддержке международных доноров.Три главные дорогиУчасток Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".Трасса Восток-Запад или Европейская транзитная дорога Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра. Основной частью грузинского участка дороги является Рикотский перевал.На Рикотском перевале в целом планируется строительство современной дороги длиной 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля. В настоящее время уже проложено 6 тоннелей и ведутся отделочные работы. На мостах начат процесс устройства монолитной конструкции с соединительной плиткой, после чего будет произведена укладка дорожного покрытия.Строительство основных участков дороги на Рикотском перевале планируется завершить к 2022 году, а ввести полностью в эксплуатацию – к 2023 году.Трасса Сачхере- Рача. Новая дорога соединит между собой два региона Имерети и Рачу (города Сачхере-Они). Участок новой дороги, протяженностью в 51 километр, начинается с Сачхере и будет проходить через села Сареки, Квемо Хеви, Узунта, Шкмери, Боква, Квашхиети, Зудали и под конец присоединится к дороге Амбролаури-Они, которая проходит в 20 км от Амбролаури и в 5 км от Они.В настоящее время поездка по маршруту Сачхере-Они занимает около двух часов, а новая дорога сократит ее до одного часа. Дорога от Тбилиси до Они сегодня занимает до шести часов.Обменный курс лари по отношению к доллару на 2 января составляет 3,0892 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, новости, грузия, министерство инфраструктуры и регионального развития