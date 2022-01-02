https://sputnik-georgia.ru/20220102/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-poslednie-novosti-263337003.html

Ситуация на дорогах Грузии: последние новости

Ситуация на дорогах Грузии: последние новости

Из-за сильного снегопада движение крупнотоннажного транспорта запрещено на некоторых дорогах страны 02.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-02T16:31+0400

2022-01-02T16:31+0400

2022-01-02T18:23+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на 1-22 километре дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери из-за интенсивного снегопада и гололедицы, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Для остальных видов транспортных средств движение допустимо с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами движение свободно.Кроме того, из-за сильного снегопада движение большегрузов запрещено на 39-62 км дороги Кутаиси-Ткибули-Аммбролаури (перевал Накерала), на автомобильной дороге Сачхере-Они, на 18-40 км дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.Для остального транспорта движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, департамент автомобильных дорог, погода