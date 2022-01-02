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Ситуация на дорогах Грузии: последние новости
Ситуация на дорогах Грузии: последние новости
Из-за сильного снегопада движение крупнотоннажного транспорта запрещено на некоторых дорогах страны 02.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-02T16:31+0400
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новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на 1-22 километре дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери из-за интенсивного снегопада и гололедицы, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Для остальных видов транспортных средств движение допустимо с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами движение свободно.Кроме того, из-за сильного снегопада движение большегрузов запрещено на 39-62 км дороги Кутаиси-Ткибули-Аммбролаури (перевал Накерала), на автомобильной дороге Сачхере-Они, на 18-40 км дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.Для остального транспорта движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ситуация на дорогах Грузии: последние новости

16:31 02.01.2022 (обновлено: 18:23 02.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerЗима в Грузии - снегопад на Махат горе, машины едут по мокрой дороге
Зима в Грузии - снегопад на Махат горе, машины едут по мокрой дороге - Sputnik Грузия, 1920, 02.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Из-за сильного снегопада движение крупнотоннажного транспорта запрещено на некоторых дорогах страны
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на 1-22 километре дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери из-за интенсивного снегопада и гололедицы, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Для остальных видов транспортных средств движение допустимо с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами движение свободно.
Кроме того, из-за сильного снегопада движение большегрузов запрещено на 39-62 км дороги Кутаиси-Ткибули-Аммбролаури (перевал Накерала), на автомобильной дороге Сачхере-Они, на 18-40 км дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.
Для остального транспорта движение свободно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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