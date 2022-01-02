https://sputnik-georgia.ru/20220102/top-10-samykh-krasivykh-elok-gruzinskikh-artistov-263186045.html

Топ-10 самых красивых елок грузинских артистов

Топ-10 самых красивых елок грузинских артистов

Sputnik Грузия предлагает обзор елок грузинских звезд: Давайте оценим новогодних красавиц грузинских селебрити

2022-01-02T13:01+0400

2022-01-02T13:01+0400

2022-01-02T13:01+0400

общество

культура

грузия

тбилиси

обзоры

нуца бузаладзе

ануки арешидзе

шорена бегашвили

новый год 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23867/09/238670960_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_13454534bcd65740312b47fa5e9dfe9b.jpg

Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям обзор елок грузинских звезд – давайте вместе оценим новогодних красавиц грузинских селебрити.Ануки АрешидзеВозглавит наш список супруга мэра Тбилиси, успешный дизайнер, влогер Ануки Арешидзе и ее елка. Ануки, как видно и на фото, любит винтажные вещи, которые отдают стариной. Поэтому и елка украшена минимально в игрушки, которые кажется перенеслись из прошлого прямо на ель Арешидзе.Тако СазинаГрузинский бьюти-блогер Тако Сазина показала свою миниатюрную зеленую елочку, от которой так и тянет уютом.Девушка предпочла не перегружать ель чрезмерным количеством игрушек и украсила ее в золотисто-бордовых оттенках. Дополнила праздничную елку Тако маленькими деревянными домиками и шишками.Ани ДжавахиА вот танцовщица Ани Джавахи решила оторваться по полной. Гирлянд в своей квартире она явно не пожалела – вокруг все горит в желто-синих цветах, а елка до потолка, кстати, с заснеженным эффектом, украшена шарами, декоративными цветами и шишками. Вот это поистине праздничный настрой!Тамо ВашаломидзеНачиная с прошлого года, мы поняли, что модель Тамо Вашаломидзе предпочитает придерживаться в интерьере белого цвета и холодных оттенков. В этот раз также елка девушки белоснежна, будто правда покрыта снегом. Подобный эффект создают бело-серебряные игрушки и гирлянда с холодным светом. Смотреть на елку одно наслаждение!Нуца БузаладзеЕще одна любительница белого цвета в нашем списке – певица Нуца Бузаладзе. На тот момент, когда она поделилась фотографией елки, девушка была во Флориде. Высокая, пышная, яркая елка, украшенная также в светлых оттенках и не может не привлечь внимание своими масштабами.Руса ЧачуаМодель Руса Чачуа поделилась семейным фото вместе с детьми на фоне своей елки. Елка сочного зеленого цвета украшена прозрачными игрушками и белыми шарами. Внизу елки стоит традиционная грузинская елка чичилаки, а также пару тряпичных игрушек, которые только удваивают ощущение уюта.Георгий ГасвианиТелеведущий Георгий Гасвиани, который в прошлом году впервые стал отцом, выложил целую серию своей красавицы-елки. Елка ярко освещена гирляндой, настолько, что на ней с трудом можно разглядеть игрушки. Гасвиани не ограничился лишь елкой и украсил в целом весь дом. Наличие камина только добавляет праздничной атмосферы, а если его еще и украсить, то вообще! С этой локации можно не сдвигаться до конца праздников. Тепло и красиво!Эка МамаладзеУвидев фото елки певицы дочери Нани Брегвадзе – Эки Мамаладзе – можно подумать, что вы попали в настоящую сказку.Интерьер и елка сочетаются друг с другом на высшем уровне. А необычные игрушки, от которых также веет старомодностью, только добавляют шарма и атмосферы волшебства.Ева БарбакадзеДочь грузинской телеведущей Шорены Бегашвили – Ева Барбакадзе также поделилась видео своей елки. Ее новогодняя ель тоже с эффектом снега. Интересно, что елка выглядит очень реалистично, ведь она не украшена игрушками, а только шишками.Лела ЦурцумияПевица Лела Цурцумия нарядила свою пышную елку большим количеством самых разных игрушек. На ней можно увидеть и шары, и цветы, и даже маленькие фотографии. Но в итоге все выглядит гармонично, создавая приятный хаос.Да и о себе знаменитая грузинская исполнительница не забывает – артистка всегда выбирает себе к празднику самые яркие наряды. Одним словом, Лела привыкла блистать!C НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, культура, грузия, тбилиси, обзоры, нуца бузаладзе, ануки арешидзе, шорена бегашвили, новый год 2022