https://sputnik-georgia.ru/20220102/v-2022-godu-v-tbilisi-postroyat-shest-novykh-detskikh-sadov-263220899.html

В 2022 году в Тбилиси построят шесть новых детских садов

В 2022 году в Тбилиси построят шесть новых детских садов

Один из новых детских садов будет построен на месте детского сада №19, который находится в аварийном состоянии 02.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-02T09:36+0400

2022-01-02T09:36+0400

2022-01-02T09:36+0400

общество

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/04/249920946_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_4285f7acfe4a26d0cd2c7c9863b94c83.jpg

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Бюджет Тбилиси на 2022 год предусматривает строительство шести новых детских садов, собщает пресс-служба мэрии.По данным мэрии, новые сады появятся на окраине столицы.Согласно основному финансовому документу, строительство новых детских садов планируется в таких районах Тбилиси, как Исани, Крцаниси, Самгори – поселение Лило и Африка.Один из новых детских садов будет построен на месте детского сада №19, который находится в аварийном состоянии.Городское собрание (сакребуло) Тбилиси 27 декабря утвердило столичный бюджет на 2022 год. Ассигнования городского бюджета будут направлены на программы и проекты, реализацию которых мэр Тбилиси пообещал населению во время предвыборной кампании. Из общего объема ассигнований в размере 1,5 миллиарда лари (487 млн долларов) собственные средства бюджета составляет 1,3 миллиарда лари (422 млн долларов), а остальная сумма – кредит, который составляет 240 миллионов лари (78 млн долларов).В Тбилиси функционирует 188 детских садов, в которых зарегистрированы около 61 тысячи воспитанников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия