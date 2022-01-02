Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220102/v-2022-godu-v-tbilisi-postroyat-shest-novykh-detskikh-sadov-263220899.html
В 2022 году в Тбилиси построят шесть новых детских садов
В 2022 году в Тбилиси построят шесть новых детских садов
Один из новых детских садов будет построен на месте детского сада №19, который находится в аварийном состоянии 02.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-02T09:36+0400
2022-01-02T09:36+0400
общество
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/04/249920946_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_4285f7acfe4a26d0cd2c7c9863b94c83.jpg
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Бюджет Тбилиси на 2022 год предусматривает строительство шести новых детских садов, собщает пресс-служба мэрии.По данным мэрии, новые сады появятся на окраине столицы.Согласно основному финансовому документу, строительство новых детских садов планируется в таких районах Тбилиси, как Исани, Крцаниси, Самгори – поселение Лило и Африка.Один из новых детских садов будет построен на месте детского сада №19, который находится в аварийном состоянии.Городское собрание (сакребуло) Тбилиси 27 декабря утвердило столичный бюджет на 2022 год. Ассигнования городского бюджета будут направлены на программы и проекты, реализацию которых мэр Тбилиси пообещал населению во время предвыборной кампании. Из общего объема ассигнований в размере 1,5 миллиарда лари (487 млн долларов) собственные средства бюджета составляет 1,3 миллиарда лари (422 млн долларов), а остальная сумма – кредит, который составляет 240 миллионов лари (78 млн долларов).В Тбилиси функционирует 188 детских садов, в которых зарегистрированы около 61 тысячи воспитанников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/04/249920946_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_fb00e691ddb15cb1a4abb22e3f0a92ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия

В 2022 году в Тбилиси построят шесть новых детских садов

09:36 02.01.2022
© Sputnik / Olga KiknavelidzeЗакрытый детский сад во время пандемии коронавируса в Грузии
Закрытый детский сад во время пандемии коронавируса в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Подписаться на
Один из новых детских садов будет построен на месте детского сада №19, который находится в аварийном состоянии
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Бюджет Тбилиси на 2022 год предусматривает строительство шести новых детских садов, собщает пресс-служба мэрии.
По данным мэрии, новые сады появятся на окраине столицы.
Согласно основному финансовому документу, строительство новых детских садов планируется в таких районах Тбилиси, как Исани, Крцаниси, Самгори – поселение Лило и Африка.
Один из новых детских садов будет построен на месте детского сада №19, который находится в аварийном состоянии.
Городское собрание (сакребуло) Тбилиси 27 декабря утвердило столичный бюджет на 2022 год. Ассигнования городского бюджета будут направлены на программы и проекты, реализацию которых мэр Тбилиси пообещал населению во время предвыборной кампании. Из общего объема ассигнований в размере 1,5 миллиарда лари (487 млн долларов) собственные средства бюджета составляет 1,3 миллиарда лари (422 млн долларов), а остальная сумма – кредит, который составляет 240 миллионов лари (78 млн долларов).
В Тбилиси функционирует 188 детских садов, в которых зарегистрированы около 61 тысячи воспитанников.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:32День судьбы в Грузии: что надо делать на Бедоба?
09:36В 2022 году в Тбилиси построят шесть новых детских садов
09:01Рекорд 2022 года: самые грандиозные проекты и развитие Грузии
ВчераКакие новшества вступили в силу в Грузии с приходом Нового года
ВчераЖизнь по-новому: на какие деньги будет жить Грузия в 2022 году
ВчераПапа Римский Франциск призвал к миру на земле
ВчераЯпонские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса для пожизненного иммунитета
ВчераГлавный эпидемиолог Грузии назвал основную цель 2022 года
ВчераВОЗ официально признала болезнями компьютерную игроманию и эмоциональное выгорание
ВчераКовид-статистика Грузии: смертность остается высокой
ВчераПриоритеты образования в Грузии в 2022 году: рост зарплат, ремонт школ и компьютеры
ВчераБатуми отметил Новый 2022 год концертом и фейерверками - видео
ВчераГрузинские теннисисты стартовали с поражения на ATP Cup в Австралии
ВчераПобедителем 10 сезона "Ничиери" стал водитель экскаватора – видео
ВчераНовогодний фейерверк над Тбилиси: небо озарили тысячи салютов - видео
ВчераНовый год в космосе впервые в истории встретили сразу 10 человек
ВчераТоп-10 самых красивых елок городов Грузии. ФОТО
ВчераЧиновникам, воспитателям детсадов и работникам скорой помощи с 1 января повышены зарплаты
ВчераКому повысили социальные пособия с 1 января 2022 года
ВчераСторонники и члены "Нацдвижения" прекратили массовую голодовку