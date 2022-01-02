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Волшебнее, чем в "Гарри Поттере": живые украшения на новогодней елке – видео
Волшебнее, чем в "Гарри Поттере": живые украшения на новогодней елке – видео
"Музей СОВушек" в поселке Тосково в Ленинградской области радует посетителей необычным украшением праздничной елки. Смотрите в видео, как выглядит пушистая... 02.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-02T12:00+0400
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видео
мультимедиа
санкт-петербург
новый год
новогодняя елка
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Местные совы сидят на пушистых ветках дерева, словно заколдованные новогодние игрушки. Галия Насибулина, основательница музея, придумала такой занимательный способ украшения елки. По словам женщины, идея привлечь птиц к созданию необычной новогодней атмосферы появилась, когда она наряжала елку. Галия увидела игрушки в виде сов и задумалась о том, как на ветках дерева будут выглядеть настоящие сплюшки. Хозяйка музея рассказала, что сов часто называют крылатыми кошками. Именно поэтому в преддверие года Тигра такие елочные "игрушки" как никогда подходят для создания праздничной атмосферы.
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Живые украшения на новогодней елке
"Музей СОВушек" в поселке Тосково в Ленинградской области радует посетителей необычным украшением праздничной елки. Местные совы сидят на пушистых ветках дерева, словно заколдованные новогодние игрушки. Галия Насибулина, основательница музея придумала такой занимательный способ украшения елки. По словам женщины, идея привлечь птиц к созданию необычной новогодней атмосферы появилась, когда она наряжала елку. Галия увидела игрушки в виде сов и задумалась о том, как на ветках дерева будут выглядеть настоящие сплюшки. Хозяйка музея рассказала, что сов часто называют крылатыми кошками. Именно поэтому в преддверие года Тигра такие елочные "игрушки" как никогда подходят для создания праздничной атмосферы.
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видео, мультимедиа, санкт-петербург, новый год, новогодняя елка, видео

Волшебнее, чем в "Гарри Поттере": живые украшения на новогодней елке – видео

12:00 02.01.2022 (обновлено: 12:13 02.01.2022)
© video: Ruptly
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"Музей СОВушек" в поселке Тосково в Ленинградской области радует посетителей необычным украшением праздничной елки. Смотрите в видео, как выглядит пушистая красавица
Местные совы сидят на пушистых ветках дерева, словно заколдованные новогодние игрушки.
Галия Насибулина, основательница музея, придумала такой занимательный способ украшения елки. По словам женщины, идея привлечь птиц к созданию необычной новогодней атмосферы появилась, когда она наряжала елку. Галия увидела игрушки в виде сов и задумалась о том, как на ветках дерева будут выглядеть настоящие сплюшки.
Хозяйка музея рассказала, что сов часто называют крылатыми кошками. Именно поэтому в преддверие года Тигра такие елочные "игрушки" как никогда подходят для создания праздничной атмосферы.
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