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Архитектора Гигу Батиашвили похоронили в пантеоне на горе Махата
Архитектора Гигу Батиашвили похоронили в пантеоне на горе Махата
Гига Батиашвили скончался на 87-м году жизни в последний день 2021 года 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T18:52+0400
2022-01-03T18:52+0400
2022-01-03T18:52+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Известного грузинского архитектора, автора проекта бывшей президентской резиденции в районе Авлабари Гигу Батиашвили похоронили в пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Махата в Тбилиси.Батиашвили скончался на 87-м году жизни 31 декабря.Батиашвили окончил Тбилисскую Академию художеств в 1958 году. В 1982 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Грузии, а в 1996 году – звание почетного гражданина Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, архитектура
Архитектора Гигу Батиашвили похоронили в пантеоне на горе Махата
Гига Батиашвили скончался на 87-м году жизни в последний день 2021 года
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Известного грузинского архитектора, автора проекта бывшей президентской резиденции в районе Авлабари Гигу Батиашвили похоронили в пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Махата в Тбилиси.
Батиашвили скончался на 87-м году жизни 31 декабря.
"Колоритный человек, достойный гражданин этой страны, этого города. Он много сделал для нашей страны и города. Старый Тбилиси, каким он сейчас является, полностью спланирован и спроектирован этим человеком", – заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Заркуа в эфире телеканала "Рустави 2".
Батиашвили окончил Тбилисскую Академию художеств в 1958 году. В 1982 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Грузии, а в 1996 году – звание почетного гражданина Тбилиси.
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