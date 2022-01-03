https://sputnik-georgia.ru/20220103/arkhitektora-gigu-batiashvili-pokhoronili-v-panteone-na-gore-makhata-263352796.html

Архитектора Гигу Батиашвили похоронили в пантеоне на горе Махата

Архитектора Гигу Батиашвили похоронили в пантеоне на горе Махата

Гига Батиашвили скончался на 87-м году жизни в последний день 2021 года 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T18:52+0400

2022-01-03T18:52+0400

2022-01-03T18:52+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Известного грузинского архитектора, автора проекта бывшей президентской резиденции в районе Авлабари Гигу Батиашвили похоронили в пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Махата в Тбилиси.Батиашвили скончался на 87-м году жизни 31 декабря.Батиашвили окончил Тбилисскую Академию художеств в 1958 году. В 1982 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Грузии, а в 1996 году – звание почетного гражданина Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, архитектура