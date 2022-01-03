https://sputnik-georgia.ru/20220103/chistaya-investitsionnaya-pozitsiya-gruzii-imeet-otritsatelnoe-znachenie-263340529.html

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Международные активы Грузии за III квартал 2021 года выросли на 150,3 миллиона долларов и составили 11,1 миллиарда долларов 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T09:01+0400

2022-01-03T09:01+0400

2022-01-03T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 сентября 2021 года имеет отрицательное значение и составляет 25,6 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За III квартал показатель ухудшился на 319,8 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 145,9% к ВВП за четыре квартала.Общие международные активы составляют 11,1 миллиарда долларов, что на 150,3 миллиона долларов больше показателя на конец II квартала 2021 года.Общие обязательства на отчетную дату составили 36,7 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 470,1 миллиона долларов по сравнению со вторым кварталом 20201года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, инвестиции