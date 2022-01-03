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Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Международные активы Грузии за III квартал 2021 года выросли на 150,3 миллиона долларов и составили 11,1 миллиарда долларов 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T09:01+0400
2022-01-03T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 сентября 2021 года имеет отрицательное значение и составляет 25,6 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За III квартал показатель ухудшился на 319,8 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 145,9% к ВВП за четыре квартала.Общие международные активы составляют 11,1 миллиарда долларов, что на 150,3 миллиона долларов больше показателя на конец II квартала 2021 года.Общие обязательства на отчетную дату составили 36,7 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 470,1 миллиона долларов по сравнению со вторым кварталом 20201года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, инвестиции
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Международные активы Грузии за III квартал 2021 года выросли на 150,3 миллиона долларов и составили 11,1 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 сентября 2021 года имеет отрицательное значение и составляет 25,6 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разность стоимости активов, принадлежащих резидентам страны за рубежом, и активов, принадлежащих иностранным инвесторам в данной стране. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.
За III квартал показатель ухудшился на 319,8 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 145,9% к ВВП за четыре квартала.
Общие международные активы составляют 11,1 миллиарда долларов, что на 150,3 миллиона долларов больше показателя на конец II квартала 2021 года.
Общие обязательства на отчетную дату составили 36,7 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 470,1 миллиона долларов по сравнению со вторым кварталом 20201года.
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