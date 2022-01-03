https://sputnik-georgia.ru/20220103/chkhaidze-telekanaly-zakryty-dlya-antivakserov-vo-blago-obschestva---video-263351491.html

Чхаидзе: телеканалы закрыты для антиваксеров во благо общества - видео

Чхаидзе: телеканалы закрыты для антиваксеров во благо общества - видео

Антиваксеры распространяют неподтвержденные данные о малоэффективности вакцинации. Медицинский директор Центральной детской клиники им. Иашвили, профессор... 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T17:13+0400

2022-01-03T17:13+0400

2022-01-03T17:32+0400

грузия

видео

мультимедиа

вакцинация от коронавируса

видео-новости из грузии

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

иване чхаидзе

пресс-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/03/263352073_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c879f254936bf5b4a568b87efb163ec.jpg

Во многих странах антиваксерам телеканалы не дают площадки для выступлений и это правильно, заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской клиники им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Антиваксеры приводят данные, которые ничем не подтверждены. И слушать их опасно... В Грузии с 15 марта 2021 года по 1 октября от коронавируса погибло 5,5 тысячи человек. Из них 98,9% были невакцинированные. Так что надо делать прививки. Сегодня вакцины – это единственный способ защитить человека не от инфицирования, а от смерти", – отметил Иване Чхаидзе. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Темпы вакцинации в Грузии медленные. К этому времени в стране полный курс вакцинации прошли чуть более миллиона человек (это 39,7% населения старше 18 лет). Из них бустер-дозу сделали более 70 тысяч человек.С конца ноября в разных городах страны проходят акции против "зеленых паспортов" и вакцинации. Действующий с начала декабря в стране "зеленый статус" вызывает протесты определенной группы людей. Они не хотят делать прививки от ковида и сопротивляются вводимым ограничениям."Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений и посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, видео, мультимедиа, вакцинация от коронавируса, видео-новости из грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, иване чхаидзе, пресс-центр, видео