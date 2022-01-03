https://sputnik-georgia.ru/20220103/chkhaidze-telekanaly-zakryty-dlya-antivakserov-vo-blago-obschestva---video-263351491.html
Чхаидзе: телеканалы закрыты для антиваксеров во благо общества - видео
Чхаидзе: телеканалы закрыты для антиваксеров во благо общества - видео
Антиваксеры распространяют неподтвержденные данные о малоэффективности вакцинации. Медицинский директор Центральной детской клиники им. Иашвили, профессор... 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T17:13+0400
2022-01-03T17:13+0400
2022-01-03T17:32+0400
грузия
видео
мультимедиа
вакцинация от коронавируса
видео-новости из грузии
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
иване чхаидзе
пресс-центр
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Во многих странах антиваксерам телеканалы не дают площадки для выступлений и это правильно, заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской клиники им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Антиваксеры приводят данные, которые ничем не подтверждены. И слушать их опасно... В Грузии с 15 марта 2021 года по 1 октября от коронавируса погибло 5,5 тысячи человек. Из них 98,9% были невакцинированные. Так что надо делать прививки. Сегодня вакцины – это единственный способ защитить человека не от инфицирования, а от смерти", – отметил Иване Чхаидзе. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Темпы вакцинации в Грузии медленные. К этому времени в стране полный курс вакцинации прошли чуть более миллиона человек (это 39,7% населения старше 18 лет). Из них бустер-дозу сделали более 70 тысяч человек.С конца ноября в разных городах страны проходят акции против "зеленых паспортов" и вакцинации. Действующий с начала декабря в стране "зеленый статус" вызывает протесты определенной группы людей. Они не хотят делать прививки от ковида и сопротивляются вводимым ограничениям."Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений и посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.
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грузия, видео, мультимедиа, вакцинация от коронавируса, видео-новости из грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, иване чхаидзе, пресс-центр, видео
Чхаидзе: телеканалы закрыты для антиваксеров во благо общества - видео
17:13 03.01.2022 (обновлено: 17:32 03.01.2022)
Антиваксеры распространяют неподтвержденные данные о малоэффективности вакцинации. Медицинский директор Центральной детской клиники им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе считает, что им не надо давать широкую площадку для выступлений
Во многих странах антиваксерам телеканалы не дают площадки для выступлений и это правильно, заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской клиники им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Антиваксеры приводят данные, которые ничем не подтверждены. И слушать их опасно... В Грузии с 15 марта 2021 года по 1 октября от коронавируса погибло 5,5 тысячи человек. Из них 98,9% были невакцинированные. Так что надо делать прививки. Сегодня вакцины – это единственный способ защитить человека не от инфицирования, а от смерти", – отметил Иване Чхаидзе.
Темпы вакцинации в Грузии медленные. К этому времени в стране полный курс вакцинации прошли чуть более миллиона человек (это 39,7% населения старше 18 лет). Из них бустер-дозу сделали более 70 тысяч человек.
С конца ноября в разных городах страны проходят акции против "зеленых паспортов" и вакцинации. Действующий с начала декабря в стране "зеленый статус" вызывает протесты определенной группы людей. Они не хотят делать прививки от ковида и сопротивляются вводимым ограничениям.
"Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений и посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.