https://sputnik-georgia.ru/20220103/dtp-na-vostoke-gruzii-pogib-odin-i-postradali-chetyre-cheloveka-263352503.html

ДТП на востоке Грузии: погиб один и пострадали четыре человека

ДТП на востоке Грузии: погиб один и пострадали четыре человека

На дороге Боржоми-Хашури столкнулись грузовик и две легковушки 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T21:02+0400

2022-01-03T21:02+0400

2022-01-03T19:54+0400

новости

грузия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262337585_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_e86735b12de415773d454b38e44ef894.jpg

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Боржоми-Хашури погибла женщина, пострадали четверо.По распространенной информации, в ДТП фигурируют три автомобиля – грузовик и две легковушки.Точная причина аварии неизвестна.Следственные мероприятия продолжаются.Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, дтп