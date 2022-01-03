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ДТП на востоке Грузии: погиб один и пострадали четыре человека
ДТП на востоке Грузии: погиб один и пострадали четыре человека
На дороге Боржоми-Хашури столкнулись грузовик и две легковушки 03.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Боржоми-Хашури погибла женщина, пострадали четверо.По распространенной информации, в ДТП фигурируют три автомобиля – грузовик и две легковушки.Точная причина аварии неизвестна.Следственные мероприятия продолжаются.Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ДТП на востоке Грузии: погиб один и пострадали четыре человека

21:02 03.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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На дороге Боржоми-Хашури столкнулись грузовик и две легковушки
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Боржоми-Хашури погибла женщина, пострадали четверо.
По распространенной информации, в ДТП фигурируют три автомобиля – грузовик и две легковушки.
Точная причина аварии неизвестна.
Следственные мероприятия продолжаются.
Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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