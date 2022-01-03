https://sputnik-georgia.ru/20220103/goroskop-na-segodnya-4-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263340259.html

Гороскоп на сегодня 4 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 4 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на вторник, 4 января, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более... 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T10:04+0400

2022-01-03T10:04+0400

2022-01-03T10:22+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 4 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 4 января нужно проявить напористость и деловую хватку – это произведет впечатление на руководство и поможет им продвинуться по карьерной лестнице. Гороскоп рекомендует знаку зодиака больше внимания и времени уделять родным, чтобы их не обвинили в черствости и бездушии. Овнам фортуна сегодня благоволит. Они встретят свою любовь и будут наслаждаться романтикой.ТелецТельцам 4 января придется работать засучив рукава – у них появится сегодня шанс заключить выгодный контракт. Общение с деловыми партнерами сегодня будет даваться тяжело – возможно непонимание. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака проявить больше выдержки и самообладания, чтобы не доводить до разрыва отношений. Одиноких Тельцов ждет сегодня интересное знакомство.БлизнецыБлизнецам 4 января предстоит напряженный день – им придется сегодня решать проблемы. Гороскоп советует знаку зодиака контролировать эмоции и проявить осторожность даже в мелочах. Сегодня Близнецам давать в долг не следует. Они могут не только потерять деньги, но и нажить врагов. Энергетический фон представителей знака зодиака понижен. Переутомляться сегодня не стоит, так как восстановить силы будет трудно.РакПо гороскопу Ракам 4 января не стоит покупать дорогие вещи, поскольку товар окажется некачественным. Знаку зодиака нужно избегать сегодня общения с въедливыми людьми, способными докапываться буквально до каждой мелочи. У семейных отношения гармоничны – вечером всей семьей можно отправиться на прогулку. Одиноких представителей знака зодиака ждет романтическое свидание.ЛевЛьвов 4 января ждет спокойный рабочий день, что предпочтительнее конфликтов и авралов. У знака зодиака сегодня есть шанс обзавестись нужными знакомствами, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице и сменить работу на более доходную. Жизненный потенциал Львов сегодня повышается – возрастают творческие способности, а снять напряжение поможет посещение бассейна.ДеваДевам 4 января нужно подходить к любому делу серьезно и без спешки, так как желание быстрого успеха и признания угрожает нервным срывом. Шопинг Девам сегодня просто противопоказан – они могут впустую потратить много денег. Гороскоп рекомендует знаку зодиака общаться сегодня только с приятными людьми и уделить внимание своему здоровью, поддержать организм полезными витаминами.ВесыВесам 4 января получить солидный денежный доход помогут рациональность и прагматичность, но делиться идеями не стоит – начальство сегодня их не оценит. Чтобы избежать конфликтов желательно обуздать эмоции и проявить больше самообладания и выдержки. Гороскоп не советует знаку зодиака обсуждать свою личную жизнь с малознакомыми людьми – лучше самому разобраться в своих чувствах.СкорпионСкорпионы 4 января могут продвинуться по карьерной лестнице, но надеяться на крупные доходы пока не приходится. Возможно нервное перенапряжение и конфликт в семье – сохраняйте хладнокровие, чтобы найти выход из затруднительной ситуации. Отношения с партнером оставляют желать лучшего. Гороскоп рекомендуют взять паузу и разобраться в чувствах. Прогулка на свежем воздухе и горячая ванна помогут снять напряжение.СтрелецСтрельцы 4 января смогут заключить выгодные сделки, однако гороскоп рекомендует, прежде чем подписать договор, внимательно его изучить. Ожидаются сегодня трудности в общении с начальством и с коллегами – проявите сдержанность и хладнокровно донести до них свою позицию. Семейным Стрельцам вечер лучше провести в кругу родных, а одиноких представителей знака зодиака ждет романтическая встреча.КозерогПо гороскопу Козерогов 4 января ждут крутые перемены. Они смогут жить на широкую ногу и позволить себе то, в чем раньше отказывали. Представителям знака зодиака не следует отказывать в помощи тем, кто когда-то помог им построить карьеру. Семейным нужно держать эмоции под контролем и больше внимания уделять второй половинке. Что касается одиноких – не самый удачный день для поиска партнера.ВодолейВодолеев, желающих сменить работу, 4 января ждет удачный день – фортуна сегодня благосклонна и у них все получится. Благоприятно сегодня для улучшения физической формы. Представителям знака зодиака, которые хотят стать стройнее, гороскоп советует записаться в фитнес-центр. На пользу Водолеям пойдут утренняя зарядка и вечерние прогулки на свежем воздухе.РыбыРыбам 4 января не стоит приобретать дорогих вещей, ибо денежных поступлений пока не предвидится, и они могут оказаться в трудном финансовом положении. Благоприятно сегодня для посещения новых мест и знакомств – знаку зодиака нужно сменить обстановку и отдохнуть. Придирчивость Рыб может испортить отношения с партнером. Гороскоп советует умерить свой пыл, если хотят, чтобы отношения развивались и дальше.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака