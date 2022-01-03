https://sputnik-georgia.ru/20220103/izrail-otkryvaetsya-dlya-vaktsinirovannykh-i-perebolevshikh-koronavirusom-s-9-yanvarya-263352157.html

Израиль открывается для вакцинированных и переболевших коронавирусом с 9 января

Израиль открывается для вакцинированных и переболевших коронавирусом с 9 января

Израиль с 9 января будет принимать визитеров только из "оранжевых" стран 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T20:26+0400

2022-01-03T20:26+0400

2022-01-03T20:26+0400

в мире

израиль

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1c/251295789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c110e4bd7060d87a2239810b7113871.jpg

ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. Израиль разрешил въезда в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам с 9 января из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.Вместе с тем данное разрешение не распространяется на вакцинированных российским препаратом "Спутник". Как сообщил РИА Новости источник в израильском правительстве, "Спутник" пока не входит в число вакцин, с которыми туристы смогут въехать в Израиль с 9 января."К сожалению, по привитым "Спутником" такого решения пока нет", – сказал источник.Взъезжающим в Израиль необходимо выполнить ряд условий, отмечает Минздрав. В частности, до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген-тест, сдать ПЦР-тест на въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.Иностранцам из "красных" стран (с высоким уровнем заболеваемости) въезд в Израиль запрещен. "Красными" по определению израильского Минздрава считаются порядка 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария. Россия в этот список не входит.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, израиль, коронавирус covid-19