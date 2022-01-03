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Как российские космонавты поздравили землян с Новым годом - видео
Как российские космонавты поздравили землян с Новым годом - видео
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров с борта Международной космической станции поздравили жителей Земли с новым 2022 годом. 03.01.2022, Sputnik Грузия
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Смотрите в видео кадры новогоднего поздравления космонавтов. Члены экспедиции МКС-66 пожелали землянам счастья, а также посоветовали погрузиться в новогоднее настроение и сказать тёплые слова своим близким.
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Как российские космонавты поздравили землян с Новым годом - видео

11:11 03.01.2022 (обновлено: 17:26 03.01.2022)
© video: Sputnik
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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров с борта Международной космической станции поздравили жителей Земли с новым 2022 годом.
Смотрите в видео кадры новогоднего поздравления космонавтов. Члены экспедиции МКС-66 пожелали землянам счастья, а также посоветовали погрузиться в новогоднее настроение и сказать тёплые слова своим близким.
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