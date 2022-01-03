https://sputnik-georgia.ru/20220103/kak-rossiyskie-kosmonavty-pozdravili-zemlyan-s-novym-godom---video-263352621.html

Как российские космонавты поздравили землян с Новым годом - видео

Как российские космонавты поздравили землян с Новым годом - видео

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров с борта Международной космической станции поздравили жителей Земли с новым 2022 годом. 03.01.2022, Sputnik Грузия

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россия

космос

мкс

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Смотрите в видео кадры новогоднего поздравления космонавтов. Члены экспедиции МКС-66 пожелали землянам счастья, а также посоветовали погрузиться в новогоднее настроение и сказать тёплые слова своим близким.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, космос, мкс, видео