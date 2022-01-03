Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220103/kem-okazalsya-zastrelennyy-v-gretsii-gruzin-263345200.html
Кем оказался застреленный в Греции грузин?
Кем оказался застреленный в Греции грузин?
Греческая полиция выясняет, кто расправился с криминальным авторитетом 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T13:36+0400
2022-01-03T13:36+0400
новости
грузия
греция
вор в законе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24680/76/246807600_0:33:2172:1255_1920x0_80_0_0_77f0f811dc349ce67995f6b1e67a96ab.jpg
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Уроженец Грузии, которого застрелили в Грузии, казался 41-летним вором в законе Шота Тевдорадзе, сообщает телеканал "Рустави 2".Известный в криминальных кругах как "Шотико" авторитет был убит на глазах жены и пятилетнего ребенка.Шота Тевдорадзе был коронован в 2000 году в Гегутской колонии (Западная Грузия), когда ему было 19 лет.По данным телекомпании, короновал Тедорадзе влиятельный вор в законе Гайоз Звиададзе, застреленный в Турции в прошлом году. Греческая полиция выясняет личности, причастных к убийству, и мотивы преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
греция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24680/76/246807600_228:0:1944:1287_1920x0_80_0_0_70c9594147400244d6ff998f7d58643e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, греция, вор в законе

Кем оказался застреленный в Греции грузин?

13:36 03.01.2022
© photo: AFP 2020 / ANGELOS TZORTZINISსაბერძნეთის პოლიცია
საბერძნეთის პოლიცია - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© photo: AFP 2020 / ANGELOS TZORTZINIS
Подписаться на
Греческая полиция выясняет, кто расправился с криминальным авторитетом
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Уроженец Грузии, которого застрелили в Грузии, казался 41-летним вором в законе Шота Тевдорадзе, сообщает телеканал "Рустави 2".
Известный в криминальных кругах как "Шотико" авторитет был убит на глазах жены и пятилетнего ребенка.
Шота Тевдорадзе был коронован в 2000 году в Гегутской колонии (Западная Грузия), когда ему было 19 лет.
По данным телекомпании, короновал Тедорадзе влиятельный вор в законе Гайоз Звиададзе, застреленный в Турции в прошлом году.
Греческая полиция выясняет личности, причастных к убийству, и мотивы преступления.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:12Легенда мирового спорта: олимпийский чемпион из Грузии Виктор Санеев
13:36Кем оказался застреленный в Греции грузин?
13:18Ковид-статистика Грузии: в новогодние праздники спад инфицирования
12:52Пятая волна коронавируса в Грузии подходит к концу – мнение эксперта
12:32Кризисы, выборы и арест Саакашвили – главные политические события в Грузии в 2021 году
12:01Новое грузинское кино: Топ-5 лучших фильмов 2021 года
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 943
10:40На дорогах Грузии из-за сложных метеоусловий действуют ограничения
09:36Курс лари на понедельник – 3,0892 GEL/$1
09:02Умер легендарный Виктор Санеев
09:01Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
ВчераРекорд 2022 года: самые грандиозные проекты и развитие Грузии
ВчераВерхний Ларс сегодня: движение для большегрузов к границе с Россией запрещено
ВчераС алкогольной интоксикацией в новогоднюю ночь в больницы попали десятки человек в Грузии
ВчераПраздничные выходные дни в Грузии и соседних странах на Новый год
ВчераГреческие СМИ: грузина убили на глазах у жены и ребенка
ВчераКовид-статистика Грузии: за сутки выздоровевших в четыре раза больше, чем инфицированных
ВчераНовогодний флорариум своими руками - видео
ВчераСостояние митрополита Чкондидской епархии стабильное – заявление Патриархии
ВчераВ семье Кардашьян пополнение? Фанаты подметили детскую бутылочку на фото Трэвиса Баркера