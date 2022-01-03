https://sputnik-georgia.ru/20220103/kem-okazalsya-zastrelennyy-v-gretsii-gruzin-263345200.html

Кем оказался застреленный в Греции грузин?

Кем оказался застреленный в Греции грузин?

Греческая полиция выясняет, кто расправился с криминальным авторитетом 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T13:36+0400

2022-01-03T13:36+0400

2022-01-03T13:36+0400

новости

грузия

греция

вор в законе

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Уроженец Грузии, которого застрелили в Грузии, казался 41-летним вором в законе Шота Тевдорадзе, сообщает телеканал "Рустави 2".Известный в криминальных кругах как "Шотико" авторитет был убит на глазах жены и пятилетнего ребенка.Шота Тевдорадзе был коронован в 2000 году в Гегутской колонии (Западная Грузия), когда ему было 19 лет.По данным телекомпании, короновал Тедорадзе влиятельный вор в законе Гайоз Звиададзе, застреленный в Турции в прошлом году. Греческая полиция выясняет личности, причастных к убийству, и мотивы преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, греция, вор в законе