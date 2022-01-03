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Кем оказался застреленный в Греции грузин?
Кем оказался застреленный в Греции грузин?
Греческая полиция выясняет, кто расправился с криминальным авторитетом 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T13:36+0400
2022-01-03T13:36+0400
2022-01-03T13:36+0400
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греция
вор в законе
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Уроженец Грузии, которого застрелили в Грузии, казался 41-летним вором в законе Шота Тевдорадзе, сообщает телеканал "Рустави 2".Известный в криминальных кругах как "Шотико" авторитет был убит на глазах жены и пятилетнего ребенка.Шота Тевдорадзе был коронован в 2000 году в Гегутской колонии (Западная Грузия), когда ему было 19 лет.По данным телекомпании, короновал Тедорадзе влиятельный вор в законе Гайоз Звиададзе, застреленный в Турции в прошлом году. Греческая полиция выясняет личности, причастных к убийству, и мотивы преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, греция, вор в законе
Кем оказался застреленный в Греции грузин?
Греческая полиция выясняет, кто расправился с криминальным авторитетом
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Уроженец Грузии, которого застрелили в Грузии, казался 41-летним вором в законе Шота Тевдорадзе, сообщает телеканал "Рустави 2".
Известный в криминальных кругах как "Шотико" авторитет был убит на глазах жены и пятилетнего ребенка.
Шота Тевдорадзе был коронован в 2000 году в Гегутской колонии (Западная Грузия), когда ему было 19 лет.
По данным телекомпании
, короновал Тедорадзе влиятельный вор в законе Гайоз Звиададзе, застреленный в Турции в прошлом году.
Греческая полиция выясняет личности, причастных к убийству, и мотивы преступления.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.