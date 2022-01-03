https://sputnik-georgia.ru/20220103/kholli-berri-neozhidanno-vyshla-zamuzh-v-55-let-263344860.html

Холли Берри неожиданно вышла замуж в 55 лет

Холли Берри неожиданно вышла замуж в 55 лет

Звезда "Женщины-кошки" удивила всех своих поклонников – актриса начала 2022 год в новом статусе 03.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Американская актриса Холли Берри удивила поклонников – голливудская звезда неожиданно вышла замуж за возлюбленного-музыканта.Личную жизнь Холли Берри можно назвать насыщенной. Звезда "Женщины-кошки" воспитывает детей от разных мужчин – дочь Налу от манекенщика Габриэля Обри и сына Матео от актера Оливье Мартинеса. Дети души не чают в ее новом возлюбленном. С музыкантом Ваном Хантом звезда встречается около двух лет и в Новый год пара вошла в новом статусе.55-летняя Берри своей радостью поделилась с подписчиками в Инстаграм.Холли опубликовала трогательный снимок, на котором позировала с новым мужем. На фото пара позирует во время свадебной церемонии на Бали."Ну что, теперь официально", – подписала фото темнокожая звезда и вызвала ажиотаж среди удивленных фанатов.Многие поздравили Холли и Вана с таким решением и заметили, что это лучшее начало 2022 года для актрисы и ее избранника.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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