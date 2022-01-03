https://sputnik-georgia.ru/20220103/kholli-berri-neozhidanno-vyshla-zamuzh-v-55-let-263344860.html
Холли Берри неожиданно вышла замуж в 55 лет
Холли Берри неожиданно вышла замуж в 55 лет
Звезда "Женщины-кошки" удивила всех своих поклонников – актриса начала 2022 год в новом статусе 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T12:08+0400
2022-01-03T12:08+0400
2022-01-03T12:30+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/03/263344731_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_94cfd7135da655bd5d2973674e61db22.jpg
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Американская актриса Холли Берри удивила поклонников – голливудская звезда неожиданно вышла замуж за возлюбленного-музыканта.Личную жизнь Холли Берри можно назвать насыщенной. Звезда "Женщины-кошки" воспитывает детей от разных мужчин – дочь Налу от манекенщика Габриэля Обри и сына Матео от актера Оливье Мартинеса. Дети души не чают в ее новом возлюбленном. С музыкантом Ваном Хантом звезда встречается около двух лет и в Новый год пара вошла в новом статусе.55-летняя Берри своей радостью поделилась с подписчиками в Инстаграм.Холли опубликовала трогательный снимок, на котором позировала с новым мужем. На фото пара позирует во время свадебной церемонии на Бали."Ну что, теперь официально", – подписала фото темнокожая звезда и вызвала ажиотаж среди удивленных фанатов.Многие поздравили Холли и Вана с таким решением и заметили, что это лучшее начало 2022 года для актрисы и ее избранника.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/03/263344731_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_7e458329b895b4fe65e4efb291f1b24e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шоу-бизнес
Холли Берри неожиданно вышла замуж в 55 лет
12:08 03.01.2022 (обновлено: 12:30 03.01.2022)
Звезда "Женщины-кошки" удивила всех своих поклонников – актриса начала 2022 год в новом статусе
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Американская актриса Холли Берри удивила поклонников – голливудская звезда неожиданно вышла замуж за возлюбленного-музыканта.
Личную жизнь Холли Берри можно назвать насыщенной. Звезда "Женщины-кошки" воспитывает детей от разных мужчин – дочь Налу от манекенщика Габриэля Обри и сына Матео от актера Оливье Мартинеса. Дети души не чают в ее новом возлюбленном. С музыкантом Ваном Хантом звезда встречается около двух лет и в Новый год пара вошла в новом статусе.
55-летняя Берри своей радостью поделилась с подписчиками в Инстаграм
.
Холли опубликовала трогательный снимок, на котором позировала с новым мужем. На фото пара позирует во время свадебной церемонии на Бали.
"Ну что, теперь официально", – подписала фото темнокожая звезда и вызвала ажиотаж среди удивленных фанатов.
Многие поздравили Холли и Вана с таким решением и заметили, что это лучшее начало 2022 года для актрисы и ее избранника.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.