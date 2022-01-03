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Легенда мирового спорта: олимпийский чемпион из Грузии Виктор Санеев
Легенда мирового спорта: олимпийский чемпион из Грузии Виктор Санеев
Единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам, уроженец Грузии Виктор Санеев скончался в Сиднее, Австралия, на 77-м году жизни... 03.01.2022, Sputnik Грузия
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Всемирно известный легкоатлет Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Грузии. Начал спортивную карьеру в 1956 году как прыгун в высоту, но в 1963-м переквалифицировался на тройной прыжок. Его тренером был Акоп Керселян.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, мультимедиа, олимпийские игры, спорт, новости в фотографиях, спорт в грузии, знаменитости, фото

Легенда мирового спорта: олимпийский чемпион из Грузии Виктор Санеев

14:12 03.01.2022 (обновлено: 14:38 03.01.2022)
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Единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам, уроженец Грузии Виктор Санеев скончался в Сиднее, Австралия, на 77-м году жизни. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лучших моментов спортивной карьеры и жизни Виктора Санеева
Всемирно известный легкоатлет Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Грузии. Начал спортивную карьеру в 1956 году как прыгун в высоту, но в 1963-м переквалифицировался на тройной прыжок. Его тренером был Акоп Керселян.
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© photo: Sputnik / Mstislav Botashev

Виктор Санеев выполняет тройной прыжок в 1968 году. Тогда на XIX Играх в Мексике он завоевал свой первый олимпийский титул чемпиона.

Виктор Санеев выполняет тройной прыжок в 1968 году. Тогда на XIX Играх в Мексике он завоевал свой первый олимпийский титул чемпиона. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Mstislav Botashev

Виктор Санеев выполняет тройной прыжок в 1968 году. Тогда на XIX Играх в Мексике он завоевал свой первый олимпийский титул чемпиона.

© photo: Sputnik / Yuri Somov

XX Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году. Виктор Санеев становится победителем Игр во второй раз, выиграв соревнования с результатом 17,35.

XX Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году. Виктор Санеев становится победителем Игр во второй раз, выиграв соревнования с результатом 17,35. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Yuri Somov

XX Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году. Виктор Санеев становится победителем Игр во второй раз, выиграв соревнования с результатом 17,35.

© photo: Sputnik / Yuri Somov

Призеры XX летних Олимпийских игр в Мюнхене по легкой атлетике в тройном прыжке (слева направо): Дремель Йорг (ГДР, 2 место), Виктор Санеев (СССР, 1 место) и Нелсон Пруденсио (Бразилия, 3 место).

Призеры XX летних Олимпийских игр в Мюнхене по легкой атлетике в тройном прыжке (слева направо): Дремель Йорг (ГДР, 2 место), Виктор Санеев (СССР, 1 место) и Нелсон Пруденсио (Бразилия, 3 место). - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Yuri Somov

Призеры XX летних Олимпийских игр в Мюнхене по легкой атлетике в тройном прыжке (слева направо): Дремель Йорг (ГДР, 2 место), Виктор Санеев (СССР, 1 место) и Нелсон Пруденсио (Бразилия, 3 место).

© photo: Sputnik / Dmitry Donskoy

XXI летние Олимпийские игры в Монреале в 1976. Виктор Санеев выполняет новый прыжок. На этих соревнованиях он в третий раз завоюет титул олимпийского чемпиона.

XXI летние Олимпийские игры в Монреале в 1976. Виктор Санеев выполняет новый прыжок. На этих соревнованиях он в третий раз завоюет титул олимпийского чемпиона. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Dmitry Donskoy

XXI летние Олимпийские игры в Монреале в 1976. Виктор Санеев выполняет новый прыжок. На этих соревнованиях он в третий раз завоюет титул олимпийского чемпиона.

© photo: Sputnik / Yuri Somov

Виктор Санеев тренируется в выполнении тройного прыжка на одной из спортивных баз в России.

Виктор Санеев тренируется в выполнении тройного прыжка на одной из спортивных баз в России. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Yuri Somov

Виктор Санеев тренируется в выполнении тройного прыжка на одной из спортивных баз в России.

© photo: Sputnik / Yuri Somov

Виктор Санеев с супругой Татьяной после церемонии бракосочетания в 1972 году в Сухуми, где он родился и вырос.

Виктор Санеев с супругой Татьяной после церемонии бракосочетания в 1972 году в Сухуми, где он родился и вырос. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Yuri Somov

Виктор Санеев с супругой Татьяной после церемонии бракосочетания в 1972 году в Сухуми, где он родился и вырос.

© photo: Sputnik / Yuri Dolyagin

Чемпионат СССР по легкой атлетике на Центральном стадионе в Москве. 1974 год. Восьмикратный чемпион СССР Виктор Санеев во время соревнований.

Чемпионат СССР по легкой атлетике на Центральном стадионе в Москве. 1974 год. Восьмикратный чемпион СССР Виктор Санеев во время соревнований. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Yuri Dolyagin

Чемпионат СССР по легкой атлетике на Центральном стадионе в Москве. 1974 год. Восьмикратный чемпион СССР Виктор Санеев во время соревнований.

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko

Виктор Санеев на турнире в 1978 году. Спортсмен настраивается на очередной прыжок.

Виктор Санеев на турнире в 1978 году. Спортсмен настраивается на очередной прыжок. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko

Виктор Санеев на турнире в 1978 году. Спортсмен настраивается на очередной прыжок.

© photo: Sputnik / Yuri Somov

Виктор Санеев с супругой Татьяной у себя дома в Сухуми в1972 году.

Виктор Санеев с супругой Татьяной у себя дома в Сухуми в1972 году. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Yuri Somov

Виктор Санеев с супругой Татьяной у себя дома в Сухуми в1972 году.

© photo: Sputnik / S. Kryachko

И снова победа Санеева! Снимок сделан после легкоатлетических соревнований между сборными СССР и США в 1975 году.

И снова победа Санеева! Снимок сделан после легкоатлетических соревнований между сборными СССР и США в 1975 году. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / S. Kryachko

И снова победа Санеева! Снимок сделан после легкоатлетических соревнований между сборными СССР и США в 1975 году.

© photo: Sputnik / Valery Shustov

На этом снимке трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев выполняет прыжок на соревнованиях в Москве в 1980 году.

На этом снимке трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев выполняет прыжок на соревнованиях в Москве в 1980 году. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Valery Shustov

На этом снимке трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев выполняет прыжок на соревнованиях в Москве в 1980 году.

© photo: Sputnik / Sergey Guneev

Олимпийский чемпион Сергей Белов (справа) принимает факел с олимпийским огнем из рук трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева (слева) на Олимпийских играх 1980 года в Москве

Олимпийский чемпион Сергей Белов (справа) принимает факел с олимпийским огнем из рук трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева (слева) на Олимпийских играх 1980 года в Москве - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Sergey Guneev

Олимпийский чемпион Сергей Белов (справа) принимает факел с олимпийским огнем из рук трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева (слева) на Олимпийских играх 1980 года в Москве

© photo: Sputnik / Valery Shustov

Виктор Санеев во время XIII Международного легкоатлетического турнира на Центральном стадионе в Москве в 1980 году.

Виктор Санеев во время XIII Международного легкоатлетического турнира на Центральном стадионе в Москве в 1980 году. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Valery Shustov

Виктор Санеев во время XIII Международного легкоатлетического турнира на Центральном стадионе в Москве в 1980 году.

© photo: Sputnik / Vladimir Rodionov

Виктор Санеев беседует с иностранными журналистами в Олимпийской "деревне" во время проведения XXII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. На этих Играх Санеев завоевал второе место.

Виктор Санеев беседует с иностранными журналистами в Олимпийской &quot;деревне&quot; во время проведения XXII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. На этих Играх Санеев завоевал второе место. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Vladimir Rodionov

Виктор Санеев беседует с иностранными журналистами в Олимпийской "деревне" во время проведения XXII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. На этих Играх Санеев завоевал второе место.

© photo: Sputnik / Yuri Somov

Виктор Санеев после завершения спортивной карьеры работал в спортивном обществе "Динамо" в Тбилиси. После распада СССР уехал работать тренером в Австралию. Имя Виктора Санеева, как и его достижения, останутся навсегда вписанными в историю мирового спорта.

Виктор Санеев после завершения спортивной карьеры работал в спортивном обществе &quot;Динамо&quot; в Тбилиси. После распада СССР уехал работать тренером в Австралию. Имя Виктора Санеева, как и его достижения, останутся навсегда вписанными в историю мирового спорта. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Yuri Somov

Виктор Санеев после завершения спортивной карьеры работал в спортивном обществе "Динамо" в Тбилиси. После распада СССР уехал работать тренером в Австралию. Имя Виктора Санеева, как и его достижения, останутся навсегда вписанными в историю мирового спорта.

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