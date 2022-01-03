Легенда мирового спорта: олимпийский чемпион из Грузии Виктор Санеев
Виктор Санеев выполняет тройной прыжок в 1968 году. Тогда на XIX Играх в Мексике он завоевал свой первый олимпийский титул чемпиона.
Виктор Санеев выполняет тройной прыжок в 1968 году. Тогда на XIX Играх в Мексике он завоевал свой первый олимпийский титул чемпиона.
XX Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году. Виктор Санеев становится победителем Игр во второй раз, выиграв соревнования с результатом 17,35.
XX Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году. Виктор Санеев становится победителем Игр во второй раз, выиграв соревнования с результатом 17,35.
Призеры XX летних Олимпийских игр в Мюнхене по легкой атлетике в тройном прыжке (слева направо): Дремель Йорг (ГДР, 2 место), Виктор Санеев (СССР, 1 место) и Нелсон Пруденсио (Бразилия, 3 место).
Призеры XX летних Олимпийских игр в Мюнхене по легкой атлетике в тройном прыжке (слева направо): Дремель Йорг (ГДР, 2 место), Виктор Санеев (СССР, 1 место) и Нелсон Пруденсио (Бразилия, 3 место).
XXI летние Олимпийские игры в Монреале в 1976. Виктор Санеев выполняет новый прыжок. На этих соревнованиях он в третий раз завоюет титул олимпийского чемпиона.
XXI летние Олимпийские игры в Монреале в 1976. Виктор Санеев выполняет новый прыжок. На этих соревнованиях он в третий раз завоюет титул олимпийского чемпиона.
Виктор Санеев тренируется в выполнении тройного прыжка на одной из спортивных баз в России.
Виктор Санеев тренируется в выполнении тройного прыжка на одной из спортивных баз в России.
Виктор Санеев с супругой Татьяной после церемонии бракосочетания в 1972 году в Сухуми, где он родился и вырос.
Виктор Санеев с супругой Татьяной после церемонии бракосочетания в 1972 году в Сухуми, где он родился и вырос.
Чемпионат СССР по легкой атлетике на Центральном стадионе в Москве. 1974 год. Восьмикратный чемпион СССР Виктор Санеев во время соревнований.
Чемпионат СССР по легкой атлетике на Центральном стадионе в Москве. 1974 год. Восьмикратный чемпион СССР Виктор Санеев во время соревнований.
Виктор Санеев на турнире в 1978 году. Спортсмен настраивается на очередной прыжок.
Виктор Санеев на турнире в 1978 году. Спортсмен настраивается на очередной прыжок.
Виктор Санеев с супругой Татьяной у себя дома в Сухуми в1972 году.
Виктор Санеев с супругой Татьяной у себя дома в Сухуми в1972 году.
И снова победа Санеева! Снимок сделан после легкоатлетических соревнований между сборными СССР и США в 1975 году.
И снова победа Санеева! Снимок сделан после легкоатлетических соревнований между сборными СССР и США в 1975 году.
На этом снимке трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев выполняет прыжок на соревнованиях в Москве в 1980 году.
На этом снимке трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев выполняет прыжок на соревнованиях в Москве в 1980 году.
Олимпийский чемпион Сергей Белов (справа) принимает факел с олимпийским огнем из рук трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева (слева) на Олимпийских играх 1980 года в Москве
Олимпийский чемпион Сергей Белов (справа) принимает факел с олимпийским огнем из рук трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева (слева) на Олимпийских играх 1980 года в Москве
Виктор Санеев во время XIII Международного легкоатлетического турнира на Центральном стадионе в Москве в 1980 году.
Виктор Санеев во время XIII Международного легкоатлетического турнира на Центральном стадионе в Москве в 1980 году.
Виктор Санеев беседует с иностранными журналистами в Олимпийской "деревне" во время проведения XXII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. На этих Играх Санеев завоевал второе место.
Виктор Санеев беседует с иностранными журналистами в Олимпийской "деревне" во время проведения XXII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. На этих Играх Санеев завоевал второе место.
Виктор Санеев после завершения спортивной карьеры работал в спортивном обществе "Динамо" в Тбилиси. После распада СССР уехал работать тренером в Австралию. Имя Виктора Санеева, как и его достижения, останутся навсегда вписанными в историю мирового спорта.
Виктор Санеев после завершения спортивной карьеры работал в спортивном обществе "Динамо" в Тбилиси. После распада СССР уехал работать тренером в Австралию. Имя Виктора Санеева, как и его достижения, останутся навсегда вписанными в историю мирового спорта.