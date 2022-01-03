https://sputnik-georgia.ru/20220103/legenda-mirovogo-sporta-olimpiyskiy-chempion-iz-gruzii-viktor-saneev-263343669.html

Легенда мирового спорта: олимпийский чемпион из Грузии Виктор Санеев

Легенда мирового спорта: олимпийский чемпион из Грузии Виктор Санеев

Единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам, уроженец Грузии Виктор Санеев скончался в Сиднее, Австралия, на 77-м году жизни... 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T14:12+0400

2022-01-03T14:12+0400

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Всемирно известный легкоатлет Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Грузии. Начал спортивную карьеру в 1956 году как прыгун в высоту, но в 1963-м переквалифицировался на тройной прыжок. Его тренером был Акоп Керселян.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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