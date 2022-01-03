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Несчастный случай на производстве: в Рустави погиб рабочий
Несчастный случай на производстве: в Рустави погиб рабочий
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека" 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T14:27+0400
2022-01-03T14:27+0400
2022-01-03T14:27+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Несчастный случай произошел на кремнемарганцевом заводе "Руселоис" в городе Рустави – погиб рабочий, сообщает портал Info-Rustavi.Как сообщает местное СМИ, несчастный случай произошел в воскресенье, 2 января. 44-летний рабочий сталеплавильного цеха находился возле резервуара водоохлаждения, когда поскользнулся и упал в него.Мужчина скончался на месте. Спасатели смогли извлечь тело из резервуара спустя час.По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при осуществлении работ, повлекшее за собой смерть человека".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, рустави
Несчастный случай на производстве: в Рустави погиб рабочий
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека"
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Несчастный случай произошел на кремнемарганцевом заводе "Руселоис" в городе Рустави – погиб рабочий, сообщает портал Info-Rustavi.
Как сообщает
местное СМИ, несчастный случай произошел в воскресенье, 2 января. 44-летний рабочий сталеплавильного цеха находился возле резервуара водоохлаждения, когда поскользнулся и упал в него.
Мужчина скончался на месте. Спасатели смогли извлечь тело из резервуара спустя час.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при осуществлении работ, повлекшее за собой смерть человека".
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