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Новое грузинское кино: Топ-5 лучших фильмов 2021 года

Новое грузинское кино: Топ-5 лучших фильмов 2021 года

Пандемия коронавируса и локдаун не стали помехой для создания и выпуска качественного кино. Вот и грузинский кинематограф продолжает радовать отличными новинками

2022-01-03T12:01+0400

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2022-01-03T12:01+0400

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Sputnik Грузия традиционно расскажет о пяти лучших грузинских полнометражных и короткометражных фильмах 2021 года, которые стоят вашего внимания. Наслаждайтесь!"Четвертый Брайтон"Первым в нашем списке, конечно, будет фильм, претендовавший на "Оскар" от Грузии "Четвертый Брайтон" режиссера Левана Когуашвили. Грузинская драма уже достигла успеха на международных фестивалях. Одни из последних побед фильма – три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). В декабре "Четвертый Брайтон" был назван лучшим фильмом на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии.В центре сюжета фильма Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг. Фильм является совместным производством Грузии, России, Болгарии, США и Монако."Что мы видим, когда смотрим на небо"Еще одна "громкая" грузинская драма 2021 года – "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе. Картина уже достаточно известна на международной площадке и участвовала во многих международных кинофестивалях. Из последний признаний – фильм попал в число лучших картин 2021 года по версии американского издания о кино Film Comment, заняв 8 место. Примечательно, что в списке оказался и грузинский фильм Саломе Джаши "Укрощение".Фильм уже высоко оценили зарубежные кинокритики, а также такие известные издания, как Variety, Screen Daily, Screen Daily, Awards Daily и другие СМИ. На Берлинале лента была удостоена приза жюри кинокритиков ФИПРЕССИ. Также одна из последних наград картины на Международном кинофестивале в Чикаго (США) в номинации за лучший сценарий."Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга."Смерть Отара"Далее в нашем списке фильм с менее романтичным названием, однако с не менее интригующим сюжетом – "Смерть Отара" режиссера Сосо Блиадзе. Мировая премьера фильма состоялась летом 2021 года на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии. И картина не ушла с фестиваля без победы – "Смерть Отара" удостоилась премии европейских кинокритиков Fedeora Award."Награда Fedeora присуждается хорошо созданной драме с многослойным повествованием о двух семьях, объединенных несчастным случаем. Этот удивительный полнометражный фильм из Грузии посвящен отношениям матери и сына, и стремлению к лучшему будущему", – говорится на сайте Федерации европейских и средиземноморских кинокритиков (Fedeora).Полнометражная картина рассказывает историю о двух семьях, которые пересекаются из-за одного несчастного случая. Шестнадцатилетний Отар случайно сбивает на машине человека, семья которого требует больших денег, чтобы не посадить подростка в тюрьму. Мать Отара, роль которой исполняет актриса Нуца Кухианидзе, усиленно начинает поиск денег, чтобы спасти сына.Сосед"Сосед" – короткометражный фильм грузинского режиссера Давида Борчхадзе. Фильм пока только набирает обороты в плане фестивальной жизни, но его уже успели показать в Нью-Йорке на New York Super Shorts Film Festival.Интересно, что Борчхадзе по профессии рекламный директор, и "Сосед" – второй фильм в его карьере. Впервые он снял фильм "Сезон" в 2010 году.По сюжету фильма "Сосед", тихая жизнь Бесо и его дочери внезапно нарушается, когда соседские рабочие повреждают стену их дома. С этого момента начинаются самые интересные и интригующие события в фильме."Извините за опоздание"Еще один короткометражный фильм "Извините за опоздание", который, кстати, создан на реальных событиях. Режиссер Лука Берадзе представил свой фильм на Международном кинофестивале в Котбусе, где и состоялась европейская премьера короткометражки. Стоит отметить, что Международный кинофестиваль в Котбусе впервые прошел в 1991 году и с тех пор считается во всем мире самым главным фестивалем Восточной Европы.Что же касается сюжета, то картина рассказывает о реальной истории, когда бригада скорой помощи опаздывает на вызов, в результате чего пациент умирает. В итоге несчастного случая между родственниками и врачами скорой помощи начинается противостояние. Впервые короткометражка была показана на кинофоруме в Бакуриани, где собрала высокие похвалы жюри.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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