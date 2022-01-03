https://sputnik-georgia.ru/20220103/protsess-registratsii-zemli-startoval-v-gruzii-263356841.html

Процесс регистрации земли стартовал в Грузии

Процесс регистрации земли стартовал в Грузии

В Грузии незарегистрированными остается треть земельных площадей 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Национальное агентство публичного реестра министерства юстиции Грузии начало процесс системной регистрации земли по всей стране, сообщается на сайте ведомства.В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.Процесс системной регистрации осуществится поэтапно в течение двух лет до 2024 года включительно и охватит 59 муниципалитетов страны. Исключение – крупные города (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Поти).По информации Агентства, в Грузии на сегодняшний день незарегистрованной остается треть земли.В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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