https://sputnik-georgia.ru/20220103/protsess-registratsii-zemli-startoval-v-gruzii-263356841.html
Процесс регистрации земли стартовал в Грузии
Процесс регистрации земли стартовал в Грузии
В Грузии незарегистрированными остается треть земельных площадей 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T22:31+0400
2022-01-03T22:31+0400
2022-01-03T22:31+0400
экономика
новости
грузия
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/05/249366087_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cc0f52e96a4b2110f57fa475fb4c1ee.jpg
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Национальное агентство публичного реестра министерства юстиции Грузии начало процесс системной регистрации земли по всей стране, сообщается на сайте ведомства.В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.Процесс системной регистрации осуществится поэтапно в течение двух лет до 2024 года включительно и охватит 59 муниципалитетов страны. Исключение – крупные города (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Поти).По информации Агентства, в Грузии на сегодняшний день незарегистрованной остается треть земли.В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/05/249366087_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_04ea9e467a2591a514766dbb35bc51b4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, земля
Процесс регистрации земли стартовал в Грузии
В Грузии незарегистрированными остается треть земельных площадей
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik.
Национальное агентство публичного реестра министерства юстиции Грузии начало процесс системной регистрации земли по всей стране, сообщается на сайте
ведомства.
В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.
Процесс системной регистрации осуществится поэтапно в течение двух лет до 2024 года включительно и охватит 59 муниципалитетов страны. Исключение – крупные города (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Поти).
По информации Агентства, в Грузии на сегодняшний день незарегистрованной остается треть земли.
В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.
Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.