https://sputnik-georgia.ru/20220103/rossiyskie-milliardery-stali-esche-bogache-no-ne-vse-263353126.html

Российские миллиардеры стали еще богаче, но не все

Российские миллиардеры стали еще богаче, но не все

Кто-то из российских миллиардеров приумножил свое богатство, а кто-то не досчитался миллионов 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T21:21+0400

2022-01-03T21:21+0400

2022-01-03T21:21+0400

россия

рейтинг миллиардеров

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ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. Российские миллиардеры продолжают богатеть – их совокупное состояние выросло за прошлый год на 56,215 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).Как сообщает РИА Новости, всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 25 граждан РФ. При этом их совокупный показатель на 1 декабря составлял 38 миллиардов долларов. Только за прошлый год их состояние увеличилось на 18,2 миллиарда долларов.Больше всех свое состояние увеличил Михельсон – на 7,68 миллиарда долларов, до 32,4 миллиарда, сохранив за собой первое место, добытое месяцем ранее. Второе место в рейтинге занимает один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, в прошлом году он стал богаче на 846 миллионов долларов, его состояние составило 30,9 миллиарда. Третье место занимает основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,77 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда.Иванишвили потерял позиции в рейтинге Forbes>>Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 4,14 миллиарда, до 28 миллиардов. Пятое место занял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние увеличилось на 5,51 миллиарда долларов, до 22,8 миллиарда. Все они сохранили свои места. А у занимающего теперь шестую строчку Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре", состояние увеличилось почти так же, как у Мордашова, – на 5,78 миллиарда долларов, до 22,4 миллиарда.Седьмым в списке стал оттесненный Тимченко Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") – с начала года его состояние выросло на "скромные" 145 миллионов долларов, до 21,3 миллиарда. На восьмом месте остался основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние выросло на 2,37 миллиарда долларов и составило 18,5 миллиарда.На девятом месте в списке находится Роман Абрамович (Evraz), чье состояние уменьшилось на 420 миллионов долларов и составило 18 миллиардов. А десятку миллиардеров закрывает бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние уменьшилось на 622 миллиона долларов, до 17,5 миллиарда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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