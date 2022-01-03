https://sputnik-georgia.ru/20220103/saakashvili-vydvinul-novye-trebovaniya-i-dal-srok-na-ikh-ispolnenie-263349535.html

Саакашвили выдвинул новые требования и дал срок на их исполнение

Саакашвили выдвинул новые требования и дал срок на их исполнение

Экс-президент Грузии грозится вновь прибегнуть к крайней мере протеста 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T16:44+0400

2022-01-03T16:44+0400

2022-01-03T16:50+0400

новости

грузия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии выдвинул два новых требования властям, об этом журналистам сообщили его адвокаты после посещения экс-президента в руставской тюрьме №12.Правозащитник Шота Тутберидзе сообщил журналистам, что у Михаила Саакашвили есть два основных требования: восстановить ему коммуникацию с внешним миром с соблюдением конфиденциальности и позволить независимым врачам осмотреть его.По словам Тутберидзе, в случае невыполнения этих требований, Саакашвили с 6 января прибегнет к "крайней форме протеста". Какой именно, адвокат не уточнил.По словам адвокатов, к Саакашвили до сих пор не пускают врачей независимого консилиума.Экс-президент Грузии был переведен из горийского военного госпиталя, где он проходил курс реабилитации после 50-дневной голодовки, в руставскую тюрьму №12 в ночь на 30 декабря.Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили